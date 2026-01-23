特朗普的格陵蘭「未來協議框架」，我們知道什麼？

[EPA]

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）宣佈，已就格陵蘭島問題達成「未來協議框架」。

這項週三（1月21日）公佈的聲明令人意外，因為前幾天甚至前幾週，美國與北約盟友丹麥之間的緊張局勢不斷升高，特朗普甚至威脅動用武力奪取北約盟國丹麥的半自治領土。

那麼，這項協議可能包含什麼內容？而丹麥與格陵蘭是否會接受？兩者都已明確表示，他們不會放棄對世界最大島嶼的主權。

關於協議框架，各方有何說法？

特朗普是在瑞士達沃斯世界經濟論壇的會談後宣布了這項消息。

他在「真相社交」（Truth Social）上表示：「基於我與北約秘書長馬克·呂特之間非常有成果的會議，我們已就格陵蘭問題制定了一個未來協議的框架。」

他沒有提供細節，但表示談判將持續，直到達成協議。

呂特則說，他與特朗普通話時並未討論格陵蘭的丹麥主權問題。

丹麥首相梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）表示，丹麥人可以討論任何事情，但「我們的主權不能談判」。

格陵蘭總理也呼應弗雷德里克森，稱主權是「紅線」。值得注意的是，延斯-弗雷德里克·尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）表示，他並不了解正在討論的協議的具體細節。

有任何細節嗎？有哪些方案？

《紐約時報》引述匿名官員指出，其中一個方案是丹麥放棄對格陵蘭小片區域的主權，供美國建造軍事基地。

這類安排類似英國在塞浦路斯保有主權的兩座基地，這是自1960年塞浦路斯獨立後沿用至今的安排。

但若丹麥與格陵蘭皆拒絕放棄任何主權，這個模式如何適用仍不清楚。

特朗普之所以主張奪取格陵蘭，理由之一是俄羅斯與中國船隻在該島附近活動的威脅，儘管丹麥表示「目前」不存在這種威脅。

為了回應美方疑慮，北約盟國試圖安撫美國，表示將加強北極地區的安全，而呂特說，協議框架也要求北約做出這方面的貢獻。

他在週四說：「我毫不懷疑我們能很快做到。我希望是2026年，也希望甚至能在2026年年初完成。」

英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）表示，英國已呼籲建立一個「北極哨兵」任務，類似北約的「波羅的海哨兵」，也就是加強海上監控的任務。

不涉及「主權」的方案，特朗普會滿意嗎？

根據1951年與丹麥的協議，美國可以在格陵蘭派駐任何規模的軍隊。目前，美國在格陵蘭西北部的皮圖菲克基地已常駐逾100名軍方人員。

因此，談判可能圍繞著重新談判該協議展開，美國官員如此表示。

然而整個談判籠罩在特朗普對「擁有」格陵蘭的堅持之上。

若要滿足特朗普的願望，除了必須跨越格陵蘭與丹麥的主權紅線之外，也要設法突破格陵蘭憲法中「禁止出售土地」的規定。

其中一個可能的模式是古巴關塔那摩灣（Guantanamo Bay）的美軍基地——自1903年起，美國便以某種「永久租借」方式完全控制該地。

目前尚不清楚，特朗普在達沃斯論壇上態度大轉彎，放棄以軍事行動吞併格陵蘭島的威脅，是否正是出於這些考慮，特朗普此舉令他的北約盟友們鬆了一口氣。

北約於1949年創立的核心原則是：任何對盟國的外部攻擊都是對全體盟國的攻擊。丹麥已明確表示，若盟友彼此發動軍事攻擊，跨大西洋聯盟將瞬間瓦解，而美國正是北約的主要成員。

特朗普和呂特會面後立即宣佈有關「框架」，這引發了格陵蘭方面的一些擔憂，他們認為有關格陵蘭島未來的談判是在他們缺席的情況下進行的。

格陵蘭外交部長薇薇安·莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）週四表示，其政府並未要求呂特「代為談判」，而是要他「直接向特朗普傳達紅線」。

呂特並未確認是否如此。

他近期也因為對特朗普的頻頻讚美而受到批評。

特朗普爲什麽想要格陵蘭，是為了礦產嗎？

特朗普說，格陵蘭對於他建造「金色穹頂」防禦系統的計劃至關重要，該系統旨在保護美國免受俄羅斯和中國的飛彈襲擊，他也表示歐洲盟友可以參與這項計畫。

格陵蘭擁有儲量豐富且尚未開發的稀土礦產資源，而稀土對包括手機和電動車在內的技術至關重要。

特朗普未直接表示美國覬覦格陵蘭的礦藏，但他說，美國掌控格陵蘭能「讓每個人都處於非常有利的位置，尤其是在安全與礦產方面」。