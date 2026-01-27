特朗普的「軟硬兼施」與公關危機

（德國之聲中文網）針對明尼蘇達州聯邦移民局 ICE 及邊境巡邏隊人員再度在明尼蘇達州暴力執法，美國多個城市爆發了抗議活動，隨後白宮努力進行危機公關。發言人利維特（ Karoline Leavitt）表示，包括總統特朗普在內的白宮成員，誰都不願看到“民眾在美國街道上受傷或死亡”。特朗普本人在其社交平台上寫道，他與明尼蘇達州民主黨籍州長沃爾茲（Tim Walz） 進行了一次“非常好的電話交談”，並希望與其合作。與此同時，這位共和黨人堅持其驅逐政策。特朗普宣布，他將派邊境事務負責人霍曼（Tom Homan） 前往該州，稱其“強硬但公正”。

“犯罪分子和非法移民”

白宮發言人利維特稱，存在一條“恢復法律與秩序的清晰且簡單的途徑”。總統呼籲明尼蘇達州的負責人將所有“犯罪分子和非法移民”移交給執法部隊。該發言人表示，這場“悲劇”的真正原因是民主黨人的“敵對抵抗”。

廣告 廣告

上周六（1月24日），在明尼蘇達州人口最多的城市明尼阿波利斯，37歲的美國公民、男護工普雷蒂（Alex Pretti） 在邊境巡邏隊聯邦執法人員的一次行動中被槍殺。盡管官方稱執法人員是在化解緊急威脅時被迫開槍，但該事件的視頻記錄引發了民眾對這一說法的質疑。早在今年初，一名 ICE 官員就在明尼阿波利斯開槍殺害了37歲的美國女子古德（Renée Good）。

共和黨候選人因抗議而退出

甚至共和黨內部現在也出現了批評聲音。被視為特朗普支持者的德克薩斯州州長格雷格·阿博特（Greg Abbott） 呼籲聯邦機構進行“重新校准”。此外，明尼蘇達州共和黨州長候選人克裡斯·馬德爾（Chris Madel）因抗議政府的行為而宣布退出黨內初選，引發了廣泛關注。馬德爾在視頻講話中表示，他不能留在一個“向本州公民實施報復”的政黨中。

此前，國會民主黨人已宣布將封鎖撥給國土安全部的預算資金。參議院民主黨少數派領袖 查克·舒默（Chuck Schumer） 在 X 上寫道：“明尼蘇達州發生的事情令人震驚。”據媒體報道，由於共和黨人在參議院需要100票中的60票才能通過提案，而他們僅擁有53名議員，因此不得不依賴反對黨的支持。這導致了又一次“政府停擺”的威脅。幾周前，美國剛剛經歷了歷史上最長的聯邦政府停擺。

市長堅持要求撤出聯邦官員

明尼阿波利斯民主黨籍市長佛雷（ Jacob Frey） 與特朗普進行了通話。隨後他宣布，從本周二起，部分聯邦執法人員將撤出這座中西部城市。佛雷在社交平台 X 上寫道，他將繼續敦促“參與此次行動的其他人員也一並離開”。

與此同時，在明尼蘇達州部署的邊境巡邏隊指揮官、以“手法強硬”著稱的博維諾(Gregory Bovino)的未來角色尚不明朗。美國有媒體報道稱他已被從明尼阿波利斯撤離。然而國土安全部解釋稱，博維諾“並未被解除職務”。該部門副部長麥克勞克林（Tricia McLaughlin）在X上寫道，這位指揮官是“總統團隊的重要成員，也是一位偉大的美國公民”。

誰在為ICE工作？

就在不久前，美國移民與海關執法局 ICE還屬於美國較為不知名的執法機構。但自從特朗普第二次就任總統以來，ICE 員工在政府推進的大規模驅逐行動中一直處於最前線。

得益於美國國土安全部在全國範圍內尋找“合格的愛國公民”的招募行動，ICE 執法人員的數量自去年初以來增加了一倍多，從 1萬 人增至 2萬2千 人。根據特朗普政府的數據，在 2025 年 1 月 20 日至 12 月 10 日期間，共有 60多萬人被驅逐，另有 190 萬移民“自願自我驅逐”。

如此大規模地擴充一個執法機構實屬罕見，在成立於 2002 年的移民局歷史上也是史無前例的。這引發了關於應聘者審查和資質的問題。

為了此次招募行動，ICE 對新人的培訓時間從 16 周縮短到了 8 周。必修西班牙語（美國大多數非法移民來自講西班牙語的南美國家）的義務被完全取消。對於德國之聲關於其招聘慣例的詢問，該機構未作答復。



© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (德新社、法新社)