特朗普的「金卡」吸引了誰

（德國之聲中文網）“特朗普金卡”正式啟動當天，在美國東岸專門服務華裔社群的移民律師雷蒙德·劉（Raymond Lau）也接到了好多詢問該項移民計劃細節的電話，甚至有人想要立刻來他辦公室交申請費用。

通向美國身份的“快車道”

“每一種綠卡都有它各自的目標客戶，比如工作綠卡，婚姻綠卡，庇護綠卡，它們各自服務的人群是不同的，那這個金卡，它就是服務有錢人，不是一般有錢，是很有錢的，他們這個群體，想要獲得美國的綠卡，一般也有別的途徑，但金卡，如果特朗普的承諾能實現的話，會比EB-5快不少，而這個群體是願意為此買單的”，劉律師告訴記者。

他說起目前對“金卡”非常感興趣的幾位客戶中，既有希望能夠將在中國的事業逐漸轉移到美國的企業家，亦有因為工作需要常年往返中美兩地，卻擔心特朗普政府越來越收緊的移民政策對讓持有旅游證件入境美國變得更難的投資人。他還提到，有一對夫婦中的男方家庭有中國政府體制內的背景，男方因此在申請美國十年旅游簽證時被拒簽過，他們覺得如果通過交錢申請“金卡”能讓一切手續都更簡單快捷，這筆錢就花得很值得。

劉律師表示特朗普在推出“金卡”時候承諾這是一條通向美國永久居民的快速途徑，因此這些企業家願意為快速和方便多花些錢，這些企業家認為如果能夠在一年之內辦下來“金卡”，花一百萬美金也值得。

和其他綠卡相比更“向錢看”

根據目前已經公開披露的資料，申請該“金卡”需要向美國國土安全部 (DHS) 支付 15,000 美元的不予退還的申請處理費。申請人通過包括安全、犯罪記錄和健康檢查在內的移民背景調查後，需向美國政府捐款 100萬美元。申請獲批後，申請人將獲得在美國合法永久居留權。

這個項目表面上與被國會批准的EB-5投資移民計劃相似，但劉律師表示兩者還是有不同之處：EB-5是投資美國經濟並且為美國創造工作機會，而“金卡”除了所有綠卡都需要的移民審查之外唯一的門檻就是金錢，是一個純粹“向錢看”的移民項目。EB-5每年的名額有限制，為約1萬人。劉律師告訴記者EB-5的排期通常是三到五年，但也有不少情況要等五到八年。但目前“金卡”似乎沒有名額上限。

根據現有的EB-5項目的要求，申請人需要在超過美國平均失業率1.5倍的高失業地區投資80萬美金以上，或者在美國其他地區投資105萬美金以上，並且需要直接或者間接為美國創造至少10個全職工作崗位。該項目也需要提供詳細的資金來源證明和稅務文件。

在北京和香港等地為高淨值客戶做資產管理和規劃的蘇西·金(Susie Jin)女士表示自己曾為一些通過EB-5移民美國的客戶服務。

“他們通常選擇的投資項目是公寓，商品房，老年人居住的社區和設施等等，這些項目都有很多中介在運作。找到有經驗和資歷的房地廠商合作之後，可以很順利就得到申請EB-5所需要的文件，項目也容易收回本錢，”她告訴記者。

而“金卡”的一百萬美金直接為美國政府獲得，亦沒有收回投資成本的可能。

中國企業家感興趣但擔憂政策不長久

在中國創業並已經獲得C輪融資的趙先生上周咨詢了好幾位不同的律師，征求他們對於“金卡”的看法。

過去一年，即將升初中的女兒在學校遭到霸凌，成績一落千丈，眼看升名牌中學的希望也不大，他萌生了帶著女兒換一個環境去生活的想法。

他看重“金卡”也是因為特朗普承諾的快速和方便，如果可以短期內為全家辦理好美國居留身份，將來無論是他還是他太太陪同女兒出國都會方便很多。

但他咨詢了律師之後，想要申請的沖動反而淡了一些。

“律師說，這個金卡到底怎麼執行的還沒有先例，他們就說，還是先觀望觀望。交了一百萬之後真的百無一失保證能去美國嗎？如果我們要入境美國突然在海關被卡住了，能申訴嗎？好像連律師都不清楚。”

也有律師告訴趙先生，民主黨在2026年中期選舉後控制國會，在立法上限制“金卡”的實行，也不是不可能的事情。到時候“金卡”又將何去何從，也沒有定論。

對移民法律的大幅改動通常需要國會的批准，EB-5投資綠卡的項目就是由國會通過並且持續了35年的移民項目。

劉律師有些無奈地說自己對於“金卡”的了解也很少，鑑於所需一百萬美金即使對於本身經濟能力非常好的有錢人來說也不是一個小的數目，他也在等更具體的文件或者同行申請成功的案例出來後，再接“金卡”的客戶。

他預測道：“申請金卡的人肯定有，咱們中國人裡面有錢人還是很多的，不過不少有錢人幾年前就已經移民了，或者把孩子生在美國。現在還在中國，急需靠金卡來美國的，我覺得會有，但不一定比每年申請投資移民的人多。”

與此同時，其他移民途徑被不斷收緊

在特朗普推銷“金卡”並表示“金卡”收入能抵償一部分美國國債赤字時，其他移民美國的途徑在不斷被收緊。

僅在過去的一個月內，美國公民及移民服務局(USCIS)就宣布暫停受理來自19個被認定為“高風險國家”的移民的庇護申請、永久居民綠卡申請和公民身份申請。

同時，美國對所有外籍公民的庇護申請的裁決也被停止。雖然目前外籍公民還可以提交庇護申請，但這些有待審批的案件被暫停處理。

當地時間12月18日，美國國土安全部部長諾姆發文稱美國政府將暫停“多元化移民簽證計劃”，該計劃設立的初衷是為了讓美國的移民更多元化，來自更多不同的國家。每一個財政年度，美國政府以抽簽的形式，從赴美移民比例較低的國家和地區的綠卡申請者中抽取最多5.5萬人，被抽中者直接獲得綠卡。

作者: 劉文