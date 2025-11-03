特朗普稱中俄秘密進行核試驗 美國要怎麼跟進？
（德國之聲中文網）美國能源部長賴特（Chris Wright）周日（11月2日）接受福克斯新聞訪問時表示，特朗普下令進行的核武器測試目前不會涉及核試爆。他說：“我認為，我們當下討論的是系統測試，而不是核爆炸。這些（測試）是我們所說的‘非臨界爆炸’，也就是測試核武器的所有其他部件，確保它們能夠實現正確的結構形態並為核爆炸做好准備。”當被問到“美國內華達州核試驗場附近的居民是否會在某一時間看到蘑菇雲”時，賴特回答說：“不會，不用擔心這一點。”
美國上一次核爆試驗是在1992年9月23日，地點位於美國西部內華達州的一處地下設施。
上周四（10月30日），特朗普總統在搭乘“海軍陸戰隊一號”直升機前往韓國釜山與習近平會晤途中通過社交媒體出人意料地宣布，“鑑於其他國家的試驗計劃，我已指示國防部開始在平等的基礎上進行我們的核武器試驗。該進程將立即啟動。”此前，俄羅斯剛剛宣布試射了新型核動力巡航導彈“海燕”（Burevestnik）和一款核動力、可攜帶核彈頭的無人潛航器。
周日（11月2日），美國美國哥倫比亞廣播公司（CBS）發表對特朗普的電視采訪。在被直接問及是否計劃讓美國在三十多年來首次引爆核武器時，特朗普對此表示：“我的意思是，我們會像其他國家一樣進行核武器試驗，是的。”
特朗普稱，“俄羅斯在進行核試驗，中國也在進行核試驗，但他們對此避而不談。”
“我不想成為唯一一個不進行核試驗的國家，”特朗普說道，並將朝鮮和巴基斯坦也列入了據稱正在進行核試驗的國家名單。
除朝鮮外，30年來沒有其他國家進行過核試驗。俄羅斯和中國最後一次核試驗分別是在1990年和1996年。
在被追問時，特朗普說：“他們不會主動告訴你。他們很強大，世界很大，你不一定知道他們在哪裡進行試驗。”特朗普還補充道：“他們的試驗在地下很深的地方進行，人們根本不知道試驗的具體情況。你只能感覺到輕微的震動。”
中國否認進行核武器試驗
本周一（11月3日），中國外交部就特朗普相關言論進行回應，否認進行核武器試驗。外交部發言人毛寧稱：“作為安理會常任理事國和負責任的核武器國家，中國始終堅持走和平發展道路，奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防御核戰略，恪守‘暫停核試驗’的承諾。”她還表示，“希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》義務和‘暫停核試驗’承諾，以實際行動維護國際核裁軍和核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。”
1996年9月10日，聯合國大會通過《全面禁止核試驗條約》，旨在禁止一切核試驗和核爆炸。但該條約迄今尚未生效，因為條約要求附件2的44個國家全部批准後方能生效。中國、美國、俄羅斯、以色列、伊朗和埃及已簽署但未批准條約；朝鮮、印度和巴基斯坦則未簽署該條約。
美國能源部長賴特（Chris Wright）周日在澄清特朗普下令進行的核武器測試目前不會涉及核試爆的同時也表示，核武庫現代化是美國的當務之急。他說，“我們的許多武器都非常老舊”，為了保持世界領先地位，武器庫必須實現現代化並且與時俱進。他說：“這是確保國際和平與國內繁榮的唯一途徑。”
美國已經擁有一項確保其核武庫的可靠性的廣泛的計劃，包括計算機模擬、使用不會產生鏈式反應的核材料進行試驗，以及導彈和彈頭技術的試驗。一些專家認為，這些措施使得核試驗變得沒有必要。
（法新社、德新社）
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德正
其他人也在看
不發賀電到握手！習近平原不想跟高市早苗會談 見這1事態度180度大變
日本新任首相高市早苗昨日在南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，與台灣領袖代表林信義會晤，並連續兩天於社群平台發布兩人合照與會談內容，卻引發中國外交部強烈抗議。印太戰略智庫執行長矢板明夫透露，中國國家主席習近平對高市相當鄙視，也不想安排日中元首會談，見到日前美國總統川普與高市極度友好的互動後，態度大轉變，主動促成會談。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
F-16V戰機０交付讓賴政府再上國際版面！ 林士峰曝求償無門
據《軍事觀察（Military Watch）》報導，2019年台灣向美國採購的66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定陸續交機，至2026年第四季全部交付完畢，但美方至今1架都未交。此外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒交貨。「藥師林士峰」批評，「賴清德政府再度躍上國際版面」。中天新聞網 ・ 1 天前
分析馬英九為何落淚 黃暐瀚：鄭麗文選總統機率超過盧秀燕
國民黨新任黨主席鄭麗文昨（1日）正式在全代會交接下上任，她在台上致詞，讓台下前總統馬英九激動到幾度落淚。昨晚媒體人黃暐瀚就在節目上談到這現象，他認為，馬英九在鄭身上看見他的九二共識政治路線被延續，燃起他的期待，黃暐瀚還斷言，以目前狀況來看，鄭麗文成為2028候選人機率高過台中市長盧秀燕，約超過5成。鏡新聞 ・ 1 天前
鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上，引發前立委蔡正元痛批「嘴巴那麼大幹什麼？」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）表示，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定與台灣安全。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
林岱樺岡山造勢能量超驚人！黃揚明：綠營初選將好戲連發
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今天晚間在高雄岡山辦造勢晚會，雖然先前表態挺她的正國會大咖都缺席，但支持者熱度不減，現場湧入3萬人。媒體人黃揚明指出，林岱樺透過強大的基層能量證明實力，破解退選耳語，令其他角逐者不敢小覷，綠營高雄市長初選正式開打後，肯定是好戲連發。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」歐洲駐台機構炸鍋「未來不會和國民黨中央互動」！賴寇蒂酸：奔向懸崖沒煞車
知情人士感嘆，過去光是邀請俄羅斯代表來酒會，歐洲盟友就氣成那樣，更何況鄭麗文還說「普丁並不是獨裁者」...放言 Fount Media ・ 1 天前
反烏托邦式的假和平論述 鄭麗文的真正目的
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）新任國民黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪中一番無稽之語「普丁不是獨裁者」，成功占領...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
侯友宜迎政壇句點？他曝「說再見之日」
[NOWnews今日新聞]2026地方大選腳步逼近，新北市長選戰提前升溫，國民黨將派誰出征，成為政壇的話題焦點，至於現任市長侯友宜，在歷經總統大選吞敗仗後回歸市政，任期也將於明年屆滿，針對其卸任後的動...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
林岱樺積極爭取提名 周玉蔻曝民進黨最慘劇本：2026選舉全面崩潰
民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，但廉政會三次會議均未做成處分決議，林岱樺仍積極爭取提名，話題不斷；資深媒體人周玉蔻今（2）天直言，民進黨準備迎接2026地方選舉遭到大屠殺，全面崩潰、最慘烈的劇本了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文上任 藍委盼提好2028不分區立委名單
[NOWnews今日新聞]國民黨新任黨主席鄭麗文正式上任，對於未來四年黨中央期望，國民黨立委有深深感觸。有位不願具名的藍委表示，「最大盼望就是2028年不分區立委提名，要知人善任」，這屆黨團空前團結，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
彰化百里侯戰／拚藍天變綠地！綠內戰白熱化 藍謝家選不選陷兩難
佈局2026選戰，民進黨力拚彰化縣藍天變綠地，黨內有4人正卡位拚提名，檯面下動作頻頻，各陣營互放耳語，近日立委黃秀芳、彰化市前市長邱建富相繼成立競選辦公室，引爆戰火；國民黨則陷入謝家、縣府系統與地方派系角力，白營也虎視眈眈，彰化選情撲朔迷離，成為2026藍綠白三方現階段最膠著的戰場。太報 ・ 1 天前
賴清德北市「滿手好牌」 張景森喊非綠人選：比蔣萬安強的逾百人
行政院前政務委員張景森今（2日）表示，民進黨台北市長人選應該推出一位淺藍、淺綠與白都能接受的人選，但不一定非得是民進黨籍。檯面上大家推薦的人不精彩、沒爆發力，帶不動士氣，也捲不起風潮。他認為，比台北市長蔣萬安強的超過100個。單單民進黨主席賴清德民間友人或內閣就有滿手好牌。太報 ・ 1 天前
選戰傷痕、路線偏鋒：鄭麗文時代到來面臨三大難題
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿終於，國民黨改朝換代的大戲落幕。鄭麗文在昨（1）日正式接任國民黨主席，但國民黨人的擔憂恐怕才正要開始：能否團結、能否重新...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美官員缺席林佳龍設宴？外交部：錯誤訊息
[Newtalk新聞] 在川習會前夕，美國有線電視新聞網《CNN》在一篇名為〈台灣擔憂美國對台灣的支持在川普與習近平會晤前出現動搖〉的文章指出，外交部長林佳龍曾在紐約設宴，原本預計出席的多位美國政府高層官員卻臨時未現身。美方透露缺席只是行程過於緊湊所致，不過這仍然讓台灣方面感到挫折，引起外交焦慮。 文章指出，外交部長林佳龍曾在紐約高級餐廳Le Bernardin 與多位政要舉行一場聯合國大會期間的場邊聚會。據一名與會者透露，原本預計出席的多位美國政府高層官員卻臨時未現身。儘管美方透過中間人表示，缺席只是行程過於緊湊所致，仍讓台灣方面感到挫折與失落。 文章也說到，消息人士指出，台灣目前正積極重新評估如何爭取川普政府的支持。在華府與北京的雙重壓力下，總統賴清德承諾將在 2026 年前把國防支出提高至 GDP 的 3.32%，並在 2030 年前進一步提升至 5%。 不過綜合消息報導，也有一些行動正在進行或被考慮中。其中一個選項是召回駐美代表俞大㵢（Alexander Yui），改由一位更具政治手腕的外交官接任。有前川普政府官員批評現任職業外交官「缺乏影響力」，無法有效與美方互動，儘管仍獲得新頭殼 ・ 1 天前
吳怡農能贏蔣萬安？許美華曝選戰難題：他有勇氣要給掌聲
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農10月31日向民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願書，正式爭取民進黨的提名，盼能力戰現任市長蔣萬安，不過有部分綠營支持者意見相左。科技專家許美華談到綠營在台北市的難題，大讚吳怡農有勇氣要給掌聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文就任黨主席 中國官媒央視罕見採訪國民黨全代會
國民黨1日舉行第22屆全代會，黨主席朱立倫與新任主席鄭麗文進行交接儀式。過去朱立倫時期未有中國媒體採訪全代會，但路線傾中又從涉中國介選疑雲的鄭麗文一上任，竟吸引中國官媒中國中央電視台（央視）、中國新聞社（中新社）等媒體罕見前來採訪。這次國民黨主席選舉有6名候選人，競爭激烈，傳出中國介選疑雲，前中廣董自由時報 ・ 1 天前
林岱樺岡山造勢湧3萬人到場相挺 游盈隆：她為綠營初選投下「超級變數」
有意參選2026年高雄市長的民進黨立委林岱樺昨晚（1日）於岡山河堤公園舉辦首場造勢活動，雖然原本要到場助陣的多名正國會民代臨時缺席，但現場人潮依舊不減，主辦單位仍喊破現場突破3萬人。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發文表示，這場晚會堪稱近1、2年來高雄最成功的一場群眾造勢活動，就在今夜，林岱樺已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。鏡報 ・ 1 天前
高市早苗合照林信義！中國氣炸登日媒頭條 日網反應曝光：台灣獨立
2025亞太經濟合作會議（APEC）峰會在韓國登場，總統賴清德敦請資政林信義擔任領袖代表，並在召開前與日本首相高市早苗碰面，不過卻引發中國外交部不滿，批「違反一個中國原則」。這個消息昨（1日）晚也登上日本網路新聞的頭條，消息吸引日本網友熱烈討論，目前已累積2000多則留言，紛紛表示「日本與台灣之間的友好關係非常重要，我們將台灣視為可靠的盟友」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文掌藍營／親中論述必衝擊地方選舉 黨內基層醞釀抗爭
國民黨新任主席鄭麗文走馬上任，因其在黨主席選舉中不乏展現親中言論，也引發藍營內部擔憂，2026年地方九合一大選選情恐因此受到衝擊。據《鏡報》掌握，鄭麗文接掌國民黨後，就有地方立委直言「明年選舉恐怕不樂觀」，更有地方基層黨員醞釀抗爭；接下來就看鄭麗文上任後如何調整路線，淡化政治、強化民生，否則中間選民不買單，對潛在縣市首長參選人而言也是相當為難。鏡報 ・ 1 天前