特朗普稱伊朗停戰協議接近完成，德黑蘭稱未有定案
美國總統特朗普（Donald Trump，川普）表示，在他發帖稱已取消對伊朗的攻擊後，一項旨在結束戰爭的初步協議已接近達成。
他於週四（6月11日）在白宮橢圓辦公室向記者表示：「我們剛剛就戰爭和伊朗達成了一項重大的和解。」
伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei，巴蓋伊）則向國家電視台表示，有關協議的報導只是「猜測」，並指出「尚未有任何內容最終定案」。
特朗普過去也曾多次聲稱兩國接近達成協議結束衝突。而就在此次宣布前數小時，他還曾表示將對伊朗「進行非常猛烈的打擊」。
美國和以色列於2月28日開始對伊朗發動了大規模攻擊。伊朗予以回擊，攻擊以色列和波斯灣地區的美國盟友，並實質性關閉了全球石油和液化天然氣的重要運輸通道霍爾林茲海峽（Strait of Hormuz）。
儘管雙方在4月達成停火協議，但美國和伊朗仍不時交火，包括本週發生的兩輪相互報復性攻擊。同時，特朗普也一再強調與伊朗達成協議的前景樂觀。
在他發表最新言論後，布倫特原油價格暴跌至約每桶89美元（約66英鎊），當日跌幅達4.4%。
特朗普向記者表示：「我們達成了一項協議，伊朗將永遠不會擁有核武器，而這正是我們經歷這一切的主要目的。所以這是一件非常重大的事情。」
他表示，一旦文件最終完成，「可能會在歐洲簽署」，並且應該「很快就能完成」。
他補充說，相關文件已經「接近最終版本——所以我們拭目以待」。
特朗普還指出，一旦協議簽署，霍爾林茲海峽將會「立即重新開放」。
他表示已和該地區領導人通話，包括波斯灣盟友和以色列總理內塔尼亞胡，並稱：「整個中東都非常高興。」
以色列總理辦公室證實雙方曾進行通話，並表示以色列「並非該諒解備忘錄的參與方」。
聲明中指出，內塔尼亞胡對特朗普致力推動最終協議表示感謝，並強調協議應包括「清除濃縮核材料、拆除濃縮設施、限制飛彈生產，以及停止伊朗對地區代理武裝的支持」。
巴加埃則表示，該諒解備忘錄的大部分內容已經「完成」，但美國提出了「過度的要求」並增加「新的條件」。
他同時強調，伊朗不會「偏離其紅線」。
特朗普多次暗示即將與伊朗達成協議，並提出時間表，但至今尚未有正式協議簽署。
4月20日 - 特朗普表示與伊朗的協議將「相對迅速」達成
5月6日 - 他預測戰爭將「很快結束」，並稱雙方接近達成一份包含14點的諒解備忘錄
5月23日 - 特朗普表示和平協議已「大致談妥」，並稱細節即將公布
5月27日 - 他表示對協議條款「不滿意」
5月28日 - 副總統JD·萬斯（JD Vance）表示協議「非常接近」，但尚未完成
5月29日 - 特朗普召開會議以作出「最終決定」，但未宣佈任何協議
6月11日 - 特朗普表示已達成「重大和解」，並稱協議將於「幾天內」簽署
在最近一次提及可能達成協議前數小時，特朗普曾表示：「美國今晚將對伊朗進行非常猛烈的打擊」，並威脅在不久的將來奪取哈爾克島（Kharg Island）及其他石油設施。
哈爾克島位於波斯灣北部，是伊朗最主要的石油出口終端，約有90%的石油出口經由該島。
特朗普還表示，美國將「全面掌控」石油及天然氣市場，「就像我們對委內瑞拉所做的一樣」。
伊朗軍方警告，若再遭攻擊，將作出「比以往更嚴厲的報復」。
聲明指出：「鑑於美國近期對伊朗石油基礎設施的威脅，要麼石油與天然氣出口對所有人開放，要麼就對所有人關閉。」
伊朗首席談判代表穆罕默德·巴格爾·加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）也表示，「錯誤的策略與衝動的決策將……製造一個讓你多年陷入其中的無底泥淖。」
本週一（6月8日），一架美軍阿帕契直升機在波斯灣墜毀，隨後兩國爆發新一輪交火。
週三，美國中央司令部（Centcom）表示，已完成一波打擊行動，目標為伊朗南部的軍事、監視及雷達設施。
作為回應，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，已對巴林、科威特及約旦的美軍基地發動攻擊。巴林當局於週四表示，一名11歲女童在伊朗無人機攻擊中受傷，房屋和車輛亦遭破壞。
約旦表示擊落約20枚伊朗飛彈，科威特軍方則稱已應對「敵對空中目標」。
同時，印度召見一名美國高級外交官，此前確認在阿曼灣一艘船隻遭美軍攻擊中，有三名印度船員喪生。印度指責該行動違反其對伊朗港口的封鎖措施。另有21名船員獲救。
目前，美軍共向9艘船隻開火，包括本週攻擊的三艘。該封鎖行動旨在阻止船隻進出伊朗港口，以限制德黑蘭從石油出口中獲利的能力。
最新一輪攻擊引發國際社會呼籲降溫。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）的發言人於週四表示，他對中東局勢持續升級「深感憂慮」。
聲明中指出：「他敦促各方全面恢復停火協議的執行，並避免情勢進一步惡化。」
巴基斯坦、俄羅斯、中國、土耳其、印度和沙特阿拉伯也紛紛呼籲讓局勢降溫。
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