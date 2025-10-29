特朗普稱協定幾已達成 首爾承諾在美投資3500億美元

（德國之聲中文網)據路透社報道，美國總統特朗普與韓國總統李在明周三在韓國舉行峰會時，最終確定了兩國長期懸而未決的貿易協議細節。

特朗普在亞太經合組織（APEC）論壇期間與李在明及其他地區領導人共進晚宴時表示：“我們已經完成協議，幾乎所有細節都敲定了。”

英國《金融時報》報道，韓國同意在美國投資 3500億美元，以換取美國降低對韓汽車出口的關稅。根據周三達成的協議，美國將把對韓進口汽車的關稅從25%下調至15%。

韓國總統辦公室政策室長金容範在慶州記者會上表示，美國還同意確保任何潛在的半導體關稅不會使韓國芯片出口處於不利地位，相較台灣出口享有相同待遇。

另據韓聯社報道，美方將對醫藥品等給予最惠國待遇，對飛機零部件、仿制藥、美國境內未生產的天然資源實施零關稅。

彭博社報道稱，首爾將在美國船舶制造業投資1500億美元，並提供2000億美元的現金投資。投資總額每年上限為200億美元。

此外，李在明還敦促特朗普允許韓國獲得潛艇用核燃料的供應，並修訂數十年前的核能合作協議。

他強調，首爾並非試圖建造可攜帶核武器的潛艇，而是希望以此取代現有的柴油動力艦艇，以便更有效地追蹤朝鮮和中國的軍艦。

3500億美元曾令協議達成“遙遙無期”

在日本展開“魅力攻勢”並斬獲4900億美元投資承諾後，美國總統特朗普周三（10月29日）與韓國總統李在明舉行會面。華盛頓與首爾的高級官員此前均表示，協議的最大障礙仍在於特朗普提出的要求——韓國需向美國投資3500億美元——在執行層面難以達成一致。

韓國官員稱，大規模現金投資可能動搖本國經濟穩定，他們更傾向於提供貸款或貸款擔保。

此外，韓國還希望建立貨幣互換機制，以便在投資過程中調節本國貨幣流動。

特朗普與李在明的會晤在歷史名城慶州舉行，正值亞太經濟合作組織（APEC）年度峰會召開。然而，雙方在投資額與執行方案上的分歧，正為這場會面蒙上陰影。

特朗普在一場商界論壇上稱，美國與韓國“緊密相連”，並贊揚兩國擁有“非常特殊的關系”，同時表示雙方“非常接近達成協議”。

談及國際貿易時，特朗普采取了比以往對抗性立場更為溫和的方式，表示：“最好的協議，是能夠惠及所有人的協議。”

在特朗普抵達前，李在明在論壇上發言，警告貿易壁壘的風險。

“在保護主義與民族主義抬頭、各國聚焦眼前生存的當下，‘合作’、‘共存’與‘包容性增長’這些詞聽上去似乎很空洞，”李在明說道。

“然而，正是在這種危機時刻，亞太經合組織作為團結平台的作用才愈發凸顯。”

談判進展緩慢

韓國國安顧問吳賢珠（Oh Hyunjoo）向記者表示，貿易談判“比預期稍慢一些”。

“我們尚未就投資結構、投資形式及利潤分配等問題達成一致，”她在周一表示。

這一局面與特朗普在日本取得的成果形成鮮明對比。日本政府正努力履行此前貿易協議中承諾的5500億美元投資，美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）在東京與商界領袖共進晚宴時宣布，已有高達4900億美元的投資承諾落實。

特朗普在日本訪問期間，與新任首相高市早苗關系融洽。特朗普與高市早苗登上美軍航母向駐日美軍講話，並宣布數項由日本出資的美國重大能源與科技項目。

相比之下，美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）周一在空軍一號上對記者表示，與韓國的協議尚未准備就緒。

“還有許多細節需要敲定，”他說，但補充稱雙方“已相當接近”達成協議。

目前，韓國汽車仍面臨25%的美方關稅，使現代、起亞等品牌在面對日本和歐洲競爭對手（15%關稅）時處於劣勢。

李在明厚禮“籠絡”特朗普

李在明於今年6月就任總統，8月在白宮與特朗普舉行了一次氣氛熱烈的會晤，其間他大加恭維。此次在慶州會面時，李再次以禮示好，向特朗普贈送了一枚金質勳章和一頂王冠。

該勳章是“無窮花大勳章”，為韓國最高榮譽。特朗普成為首位獲此殊榮的美國總統。

特朗普表示：“它美得無與倫比，我真想立刻就戴上。”

隨後，特朗普又獲贈一頂新羅王冠復制品。新羅王朝存在於公元前57年至公元935年，王冠出土於當時王國首都慶州的一座古墓中。

但美韓兩國關系並非毫無摩擦。9月，美國移民局突襲了位於佐治亞州的一家現代汽車工廠，拘留了300多名韓國工人，引發韓方強烈不滿與“被背叛感”。

李在明表示，若簽證制度不改善，韓企今後可能會重新考慮是否繼續赴美投資。

“若簽證問題無法解決，在美設廠將要麼處於嚴重不利地位，要麼幾乎不可能實現，”他說，“企業會開始懷疑是否值得繼續這樣做。”

韓國外交部10月初稱，美方已同意允許韓國短期簽證或免簽證工人赴美參與工業項目建設。

當被問及移民突襲事件時，特朗普表示：“我反對將他們驅逐出境。”他補充說，改進簽證制度將有助於企業更容易引入技術工人。

特朗普將於周四與習近平會晤

特朗普此行期間，備受關注的另一場會晤是計劃於周四與中國國家主席習近平舉行的會談。

盡管中美兩國在貿易問題上長期對立，但雙方近期均釋放出緩和信號。

特朗普周三在空軍一號上向記者表示，特朗普表示，他預計將下調因芬太尼原料流通問題而針對中國征收的關稅。

“他們會盡力而為，”特朗普表示，並補充道，“中國將與我一道努力。”

特朗普似乎已接受本次行程中無法會見朝鮮領導人金正恩的事實。此前他曾表示可能延長訪韓行程，但周三承認“行程非常緊湊”。

朝鮮方面迄今為止已拒絕了美國與韓國對其的外交示好，稱除非美國放棄“無核化”要求，否則不會恢復談判。在特朗普訪問韓國之際，朝鮮於周三當天宣布向其西部海域發射了海對地巡航導彈，以展示其軍事能力。

特朗普對此輕描淡寫地回應道：“他（金正恩）發射導彈都幾十年了，不是嗎？”

特朗普與金正恩在其第一任期內曾多次會面，但始終未能就朝鮮核問題達成實質性協議。

作者: 德正