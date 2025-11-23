特朗普稱美國結束俄烏戰爭計劃並非「最終方案」
美國總統特朗普表示，美方提出的結束俄烏戰爭方案並非對基輔的「最終方案」，此前烏克蘭盟友對相關建議表達關切。
週六稍早，歐洲、加拿大及日本領導人稱，該方案包含「實現公正且持久和平的必要要素」，但「仍需進一步工作」，並指出對邊界變更及限制烏克蘭軍隊規模的疑慮。
週日，英國、法國、德國、美國及烏克蘭的安全官員將在瑞士日內瓦會晤。
烏克蘭總統澤連斯基稍早警告，面對美方施壓接受被視為偏向莫斯科的方案，烏克蘭正處於「歷史上最艱難的時刻之一」。
特朗普要求烏克蘭在11月27日前接受美方提出的28點方案，俄羅斯總統普京則表示該方案可作為「和解基礎」。
週六，當被問及現行草案是否為對烏克蘭的最終方案時，特朗普在白宮告訴記者：「不是，這不是我的最終提案。」
他補充說：「無論如何，我們必須結束這場戰爭，所以我們正在努力。」
美國國務卿馬可·盧比奧（Marco Rubio）及特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）將參加週日在瑞士日內瓦舉行的會談，英國國家安全顧問喬納森·鮑威爾（Jonathan Powell）將代表英方出席。
週六在南非舉行的G20峰會上，加拿大、芬蘭、法國、愛爾蘭、意大利、日本、荷蘭、西班牙、英國、德國及挪威領導人聯合簽署聲明，歐盟兩名高層官員亦在簽署名單中。
聲明指出：「我們認為草案是一個基礎，但仍需進一步工作。我們願意參與，以確保未來和平可持續。我們明確堅持邊界不得以武力改變的原則。」
聲明並表示：「我們對草案中限制烏克蘭武裝力量的建議感到擔憂，這將使烏克蘭易受未來攻擊。」
聲明補充：「涉及歐盟及北約的相關內容，分別需獲歐盟及北約成員同意。」
英國首相施紀賢週六在約翰尼斯堡出席G20峰會期間，先後與澤連斯基及特朗普通話。
唐寧街發言人表示，施紀賢在與特朗普通話時「轉達了今日G20峰會上『自願聯盟』夥伴間的討論」。雙方同意各自團隊將在日內瓦會談中共同研究美方28點和平方案，並於翌日再次通話。
施紀賢稍早表示，他對美方方案中限制烏克蘭軍力的建議感到擔憂，稱「若有停火，烏克蘭必須能自我防衛，這是基本原則」。
外界廣泛流傳的美方和平方案建議，烏軍撤出目前控制的頓涅茨克（Donetsk）東部地區，並承認俄方對頓涅茨克、鄰近的盧甘斯克（Luhansk），以及2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島的控制。
方案還包括凍結烏克蘭南部赫爾松（Kherson）及札波羅熱（Zaporizhzhia）地區邊界的現有戰線，兩地均部分被俄方佔領。
美方草案並提議將烏克蘭軍力限制在60萬人，並在鄰國波蘭部署歐洲戰機。
方案稱，基輔將獲得「可靠的安全保障」，但未提供細節。文件指出，「預期」俄羅斯不再入侵鄰國，北約也不再擴張。
方案還建議，俄羅斯將「重新融入全球經濟」，包括解除制裁，並邀請俄羅斯重返「七國集團」，使其再度成為「八國集團」。
特朗普週五表示，澤連斯基「必須接受」美方的提案，否則烏俄將繼續交戰。
稍早，烏克蘭總統向全國發表嚴厲警告，稱國家「可能面臨非常艱難的選擇：要麼失去尊嚴，要麼冒失去關鍵夥伴的風險」。
澤連斯基補充說：「今天是我們歷史上最艱難的時刻之一」，並承諾將「建設性地」與美方合作推進該方案。
週六，澤連斯基宣布，由總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）領導烏方談判團隊，參與未來和平協議磋商，包括任何可能涉及俄羅斯的會談。
「我們的代表知道如何捍衛烏克蘭的國家利益，也清楚必須採取哪些措施，才能防止俄羅斯發動第三次入侵，再次打擊烏克蘭。」澤連斯基在社交媒體發布的影片聲明中說。
基輔嚴重依賴美國提供的先進武器，包括防空系統以抵禦俄羅斯的致命空襲，以及華盛頓提供的情報。
普京週五證實，莫斯科已收到美方方案，但尚未與克里姆林宮詳細討論。
他補充說，俄方願意「展現靈活性」，但也準備繼續戰鬥。
普京於2022年2月對烏克蘭發動全面入侵。近月來，儘管傳出俄軍傷亡慘重，俄軍仍在烏克蘭東南部緩慢推進。
其他人也在看
噩夢成真？英國男夢見96歲奶奶遇害 醒來後阿嬤真的身亡
噩夢成真？英國男夢見96歲奶奶遇害 醒來後阿嬤真的身亡EBC東森新聞 ・ 1 小時前
自家人也看不下去！蔡正元轟國民黨「這事」停在上世紀：封建把戲
即時中心／廖予瑄報導自家人也看不下去！國民黨前立委蔡正元今（21）日在臉書發文指出，國民黨的黨內選舉「還在玩上個世紀的遊戲」，他指出，黨主席所提名的中央委員候選人不需要黨代表推薦連署，但沒有被黨主席提名的人，卻要有一些黨代表推薦，而且要列在選票的後面，並直指，藍營持續用這種上世紀的制度產生的黨幹部，將削弱中央委員和黨代表的政治連繫，「國民黨的選將也不敢依靠這些人。」民視 ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
郁方差點挨罰20萬！蘇州戰利品被當金華火腿 海關貼標讓她冷汗直流
郁方表示，她在蘇州買了一支超大尺寸的艾草棒，準備返台作為紀念品。不料，當她抵達松山機場領取行李時，竟發現行李箱外被貼上一張印有狗狗圖樣的海關標籤，頓時滿頭問號、心跳加快。「我明明沒帶肉類食物啊，頂多就是幾盒芡實糕。」她坦言當時一度懷疑糕點中是否含有自己沒...CTWANT ・ 1 天前
FED降息牽動金價走勢震盪 法人明年黃金需求三箭齊發
受到美國12月聯準會（FED）是否降息因素影響，近期國際金價每盎司約在4000美元附近震盪，法人認為，明年黃金需求三箭齊發，將繼續成為資金匯聚的溫床。瑞銀（UBS）日前將 2026年的年中黃金目標價，上調至每盎司4500美元，元大投顧也認為三大因素支撐金價，第一，美元結構性走弱趨勢確立，黃金成資金長自由時報 ・ 29 分鐘前
黃立成加密貨幣賠上億 專家：槓桿交易恐大虧
台北市 / 綜合報導 「麻吉大哥」黃立成近年淡出演藝圈，轉戰加密貨幣市場，靠著獨特的眼光幫自己賺進不少財富，但近期加密貨幣市場劇烈震盪，黃立成也沒能逃過一劫、帳戶遭到「完全清算」，慘賠上億元台幣。麻吉大哥被稱為是「幣圈傳奇」，這一波虧損也讓網友議論紛紛，不過他本人倒是看得開，偶爾會發動態跟粉絲互動，只是專家提醒，現在投資加密貨幣市場狀態低迷，建議不要使用「槓桿交易」，免得血本無歸。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
中國今起「連兩週」黃海、渤海執行軍事任務
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」言論，引發中國不滿。在日中緊張關係持續下，中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍...今日新聞NOWNEWS ・ 44 分鐘前
若非民進黨開除不會離開 鄭麗文：我是死忠、務實、天蠍座的人
國民黨主席鄭麗文過去曾為民進黨重要砲手經歷，對黨忠誠度屢遭質疑。鄭近日受訪直言，「當時民進黨居然要開除我，否則我在想我應該也不會離開民進黨」，可是在那樣的一個時刻，就是命運走到那裏，那就跟民進黨說掰掰囉。太報 ・ 9 小時前
基隆田寮河深夜驚見浮屍 78歲男溺斃遺體吊掛上岸
基隆市消防局於21日23時54分接獲通報，民眾指稱玉兔橋附近河面疑似有人溺水。信二分隊接獲後，立即派遣3輛消防車、1艘救生艇、7名消防隊員與2名義消前往，由小隊長呂俞男帶隊。消防人員於22日0時1分抵達現場，0時3分在河面發現男性遺體載浮載沉，立即展開打撈作業。歷時約26...CTWANT ・ 1 天前
李四川2026戰新北快了？他曝「最佳參選時間點」
台北市副市長李四川日前在2026年地方選舉中表達了願意承擔新北市長候選人職責的意願。他指出，如果國民黨需要他參選，他不會拒絕。國民黨新北市議員林金結認為，李四川如果能在明年3月1日投入選舉，將是最佳的時機。中天新聞網 ・ 37 分鐘前
美國終止俄烏戰爭的草案外泄：我們已知什麼？
草案共有28項要點，其中有若干從表面看似乎可能為烏克蘭接受，但另一些則明顯踩中了基輔的紅線。BBC NEWS 中文 ・ 56 分鐘前
美國擬啟動委內瑞拉軍事行動新階段 多家國際航空因安全警告停飛
美方近期宣稱馬杜洛領導一個販毒集團，但馬杜洛否認相關指控。報導指出，由於情勢敏感，四名美國官員皆在匿名情況下受訪。兩人透露，新行動的第一步很可能是秘密行動（covert operations）。五角大廈未回應相關提問，中央情報局（CIA）則拒絕置評。一名美國高階官員表示，川...CTWANT ・ 3 小時前
預言中日衝突最後結果！翁履中示警「中國真實目的」：還會更嚴重
日本首相高市早苗「台灣有事」發言引起中國不滿，在日方重申立場不變、無意撤回相關言論後，中國在黃海大動作軍演的同時，暫停日本水產品進口，施壓意圖明顯；對此旅美教授翁履中強調，中國與日本之間「不會有戰爭」，但中國這次壓力測試的目的相當明確，翁履中推測，這次的中日衝突還會再更嚴重。翁履中透過YouTube直播分析，中日如今的緊繃狀態就是一次明顯的「膽小鬼遊戲（Ch......風傳媒 ・ 23 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 2 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
NBA》哈登55分、單節27分雙破快艇紀錄 保羅告別黃蜂球場
快艇後衛「大鬍子」哈登（James Harden）再現巔峰時期的身手，他23日對黃蜂轟炸10顆三分球，全場獨得55分改寫隊史紀錄，率隊131比116大獲全勝。哈登首節12投9中（外線7投5中）狂飆27分也是快艇單節新紀錄，幾乎是首節就轟下他個人一半的分數。中時新聞網 ・ 4 小時前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 7 小時前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 16 小時前