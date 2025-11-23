特朗普稱美國結束俄烏戰爭計劃並非「最終方案」

[PA Media]

美國總統特朗普表示，美方提出的結束俄烏戰爭方案並非對基輔的「最終方案」，此前烏克蘭盟友對相關建議表達關切。

週六稍早，歐洲、加拿大及日本領導人稱，該方案包含「實現公正且持久和平的必要要素」，但「仍需進一步工作」，並指出對邊界變更及限制烏克蘭軍隊規模的疑慮。

週日，英國、法國、德國、美國及烏克蘭的安全官員將在瑞士日內瓦會晤。

烏克蘭總統澤連斯基稍早警告，面對美方施壓接受被視為偏向莫斯科的方案，烏克蘭正處於「歷史上最艱難的時刻之一」。

特朗普要求烏克蘭在11月27日前接受美方提出的28點方案，俄羅斯總統普京則表示該方案可作為「和解基礎」。

週六，當被問及現行草案是否為對烏克蘭的最終方案時，特朗普在白宮告訴記者：「不是，這不是我的最終提案。」

他補充說：「無論如何，我們必須結束這場戰爭，所以我們正在努力。」

美國國務卿馬可·盧比奧（Marco Rubio）及特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）將參加週日在瑞士日內瓦舉行的會談，英國國家安全顧問喬納森·鮑威爾（Jonathan Powell）將代表英方出席。

週六在南非舉行的G20峰會上，加拿大、芬蘭、法國、愛爾蘭、意大利、日本、荷蘭、西班牙、英國、德國及挪威領導人聯合簽署聲明，歐盟兩名高層官員亦在簽署名單中。

聲明指出：「我們認為草案是一個基礎，但仍需進一步工作。我們願意參與，以確保未來和平可持續。我們明確堅持邊界不得以武力改變的原則。」

聲明並表示：「我們對草案中限制烏克蘭武裝力量的建議感到擔憂，這將使烏克蘭易受未來攻擊。」

聲明補充：「涉及歐盟及北約的相關內容，分別需獲歐盟及北約成員同意。」

英國首相施紀賢週六在約翰尼斯堡出席G20峰會期間，先後與澤連斯基及特朗普通話。

唐寧街發言人表示，施紀賢在與特朗普通話時「轉達了今日G20峰會上『自願聯盟』夥伴間的討論」。雙方同意各自團隊將在日內瓦會談中共同研究美方28點和平方案，並於翌日再次通話。

施紀賢稍早表示，他對美方方案中限制烏克蘭軍力的建議感到擔憂，稱「若有停火，烏克蘭必須能自我防衛，這是基本原則」。

外界廣泛流傳的美方和平方案建議，烏軍撤出目前控制的頓涅茨克（Donetsk）東部地區，並承認俄方對頓涅茨克、鄰近的盧甘斯克（Luhansk），以及2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島的控制。

方案還包括凍結烏克蘭南部赫爾松（Kherson）及札波羅熱（Zaporizhzhia）地區邊界的現有戰線，兩地均部分被俄方佔領。

美方草案並提議將烏克蘭軍力限制在60萬人，並在鄰國波蘭部署歐洲戰機。

方案稱，基輔將獲得「可靠的安全保障」，但未提供細節。文件指出，「預期」俄羅斯不再入侵鄰國，北約也不再擴張。

方案還建議，俄羅斯將「重新融入全球經濟」，包括解除制裁，並邀請俄羅斯重返「七國集團」，使其再度成為「八國集團」。

由左至右：歐洲理事會主席安東尼奧·科斯塔、英國首相施紀賢、法國總統馬克龍和芬蘭總統亞歷山大·斯圖布 [PA]

特朗普週五表示，澤連斯基「必須接受」美方的提案，否則烏俄將繼續交戰。

稍早，烏克蘭總統向全國發表嚴厲警告，稱國家「可能面臨非常艱難的選擇：要麼失去尊嚴，要麼冒失去關鍵夥伴的風險」。

澤連斯基補充說：「今天是我們歷史上最艱難的時刻之一」，並承諾將「建設性地」與美方合作推進該方案。

週六，澤連斯基宣布，由總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）領導烏方談判團隊，參與未來和平協議磋商，包括任何可能涉及俄羅斯的會談。

「我們的代表知道如何捍衛烏克蘭的國家利益，也清楚必須採取哪些措施，才能防止俄羅斯發動第三次入侵，再次打擊烏克蘭。」澤連斯基在社交媒體發布的影片聲明中說。

基輔嚴重依賴美國提供的先進武器，包括防空系統以抵禦俄羅斯的致命空襲，以及華盛頓提供的情報。

普京週五證實，莫斯科已收到美方方案，但尚未與克里姆林宮詳細討論。

他補充說，俄方願意「展現靈活性」，但也準備繼續戰鬥。

普京於2022年2月對烏克蘭發動全面入侵。近月來，儘管傳出俄軍傷亡慘重，俄軍仍在烏克蘭東南部緩慢推進。