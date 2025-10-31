特朗普稱與習近平會面「非常棒」，但尚未達成正式貿易協議

[Getty Images]

美國總統特朗普與中國國家主席習近平時隔六年再次會晤——這讓外界對世界兩大經濟體之間緊張局勢的緩和燃起希望。

特朗普形容這場在韓國舉行的會談「非常棒（amazing）」，而北京則表示，雙方已就解決「主要貿易問題」達成共識。

自從特朗普對中國加徵新關稅、引發北京報復以來，兩國關係一直緊張。雖然雙方在5月同意休戰，但緊張氣氛依然濃厚。

週四的會談尚未促成正式協議，但雙方的聲明顯示他們離達成協議更近一步——而這項協議的細節早已在幕後談判中反覆磋商多時。

一般而言，貿易協議往往需要數年時間才能談成。然而，特朗普在對多個主要貿易夥伴國徵收大範圍關稅（或進口稅）後，全球各國不得不在短短幾個月內與他化解分歧。

其中一些關鍵貿易夥伴位於亞洲——特朗普過去幾天的行程正在這個地區展開。

關稅「休戰」與稀土突破

中國同意暫停對稀土出口實施的管制措施——從智慧手機到戰鬥機等產品製造，這些關鍵材料不可或缺。這被視為特朗普與習近平會面的一大勝利。

滿心喜悅的特朗普在「空軍一號」上告訴記者，他還成功讓中國「立即」開始購買「大量大豆與其他農產品」。

北京此前對美國大豆徵收報復性關稅，幾乎完全中斷了進口，重創美國農民——而這群人正是特朗普的重要票倉。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）隨後在《福克斯財經網》（Fox Business）表示，中國已同意本季購買1,200萬公噸大豆，並在接下來三年每年至少購買2,500萬公噸。

會談結束後不久，美國也宣布將取消部分因芬太尼原料流入美國而對北京徵收的關稅。特朗普此前對中國、加拿大與墨西哥都施加了嚴厲關稅，指責它們未能有效遏制芬太尼流入美國。

美中貿易全國委員會主席肖恩·斯坦（Sean Stein）對此表示歡迎，稱有關關稅與稀土的進展是此次會談「最重大的成果」。

他告訴BBC：「你可以說這是一場休戰，我們現在在關稅問題上凍結，不再需要每90天擔心會否再次加碼。」

斯坦在北京接受《今日商業》（Business Today）訪問時補充說：「這讓企業有充足時間與中美兩國政府合作，確保雙方專注於那些長期困擾雙邊貿易關係的問題。」

然而，其他關稅——即對進口商品徵收的稅——似乎仍將維持。這意味著，進入美國的中國商品，仍須由美方進口商支付逾40%的稅率。

對北京而言，也有利好消息。特朗普表示，中國現在可以與美國晶片公司英偉達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）直接對話。

英偉達正位於美中「人工智慧晶片之爭」的核心——中國渴求高端晶片，而美國以國家安全為由，試圖限制中國取得。

北京還邀請特朗普於明年四月訪華——這被視為兩國關係回暖的另一個信號。

然而，會談並未觸及TikTok問題。美國以國安為由，試圖迫使中國母公司字節跳動（ByteDance）剝離TikTok美國業務。會後，北京僅表示將繼續努力解決相關問題。

中國語調謹慎，稱是「良好開端」

這次會面也展示了兩位領導人迥異的風格。

習近平全程沉穩，僅按準備稿發言。他在會前就已胸有成竹。中國從特朗普的第一任期吸取教訓，利用其在稀土領域的壟斷優勢，實現了貿易多元化，以降低對美依賴。

會後，他的用詞遠比特朗普謹慎。他表示，雙方將致力於推動成果，為兩國經濟吃下一顆「定心丸」。

相較之下，特朗普一如既往地即興發揮，但這位美國總統在整個東南亞旋風之行中，這次顯得格外緊張——反映出週四會談的重要性與高風險。

自五天前他抵達第一站馬來西亞以來，一路伴隨的華麗禮遇與排場，這次也不復存在。

週二他在日本受到金碧輝煌宮殿的歡迎，而這次會面地點只是機場內一棟位於鐵絲網與安檢站之後的建築。

週三在南韓迎接他的軍樂隊也未現身。

現場唯一顯示「裡面有大事發生」的跡象，是密集的警力與媒體聚集。

然而，儘管外界氣氛低調，會談內部進行的1小時20分鐘，可能是整個行程中最具意義的時刻。

中國國務院前參事王輝耀（Henry Wang）在BBC電台節目上表示，特朗普與習近平的會談「進展非常順利」。

他補充說，儘管這還不是一份貿易協議，但「框架與結構已經建立」，稱之為「良好的開端」。

BBC記者喬納森·約瑟夫斯（Jonathan Josephs）補充報導