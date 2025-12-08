特朗普簽《台灣保證實施法案》：對台「制度化」保障，還是對北京的談判籌碼？

[Getty Images]

美國總統特朗普上週簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），引發外界關注。

該法案要求美國行政部門定期審查與台灣交流的指導方針，並要主動擬定計畫來移除既有的美台交流限制等。這被視為美台關係「法律化」與「正常化」的重要一步，甚至是《2020年台灣保證法》的強化版。

學者向BBC中文分析，此案將有望提升台美官方交流層級，並透過制度化來降低政策變動對台美關係的影響。但隨著特朗普即將於明年4月訪問中國，這也可能成為特訪普對北京施壓的談判籌碼之一。

這部法案將如何改變美台關係？還是象徵性大過實質意義？

解除對台交流限制？

1979年美國與中華民國斷交後，美國長期在外交、軍事等領域與台灣在官方交流上設有諸多不成文規定。圖為12月3日紐約DealBook峰會播放一段預錄的賴清德專訪影片。

《台灣保證實施法案》主要有三大重點：一、美國國務院應主動擬定計劃來移除既有的美台交流限制；二、對台關係指導文件將從只需一次性審視擴大為至少每五年一次，提供美方調整對台方針的彈性；三、美台交流準則經審查通過後90天內需向國會報告，並將最新指引發布給各個行政單位。

該法案是由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）今年2月共同提出。法案分別在5月及11月無異議通過參眾兩院，顯現美國國會兩黨在台灣相關法案上的共識。

自美國於1979年與中華民國斷交、並與中華人民共和國建交以來，美國長期在外交、軍事等領域與台灣在官方交流上設有諸多不成文規定，如台灣政府官員不得進入美國國務院、以及美國官員不得在聯邦機構內接見台灣代表等限制，以免觸怒北京。

2015 年，台灣駐美代表處在華府雙橡園舉行元旦升旗典禮遭中國嚴正抗議，當時的美國國務院對此事表達失望，並要求台灣確保這類事件不會再發生。

在特朗普第一任期時，美國分別在2018及2020年通過了《台灣旅行法》與《2020年台灣保證法》，解除所有美國單方面實施的美台官員互訪限制。此次《台灣保證實施法案》的通過則是更進一步將上述法案制度化，讓美國對台政策有更完善的法源依據。

台灣東吳大學政治系助理教授陳方隅指出，美國過去的對台法案或政策文件，屬於較為概括或指導性的建議，而本次修訂將實行細節寫入法條，使得美國對台承諾在形式與程序上更具體、有更多法律上的問責與保障。

「本法案可視為《2020年台灣保證法》的強化版，這也代表國會希望以制度化的方式，將對台政策調整納入常態性監督與檢視機制。」

加強對台政策的穩定性？

台灣副總統蕭美琴，在2021年任職台灣駐美代表時，曾成為台美斷交後首次參加美國總統就職典禮的台灣使節。

相比於《2020年台灣保證法》，新版《台灣保證實施法案》強化了法律約束力，將美台關係準則從一次性的調整改為定期的審核，提升法案的可執行性的同時也為如何解除美方自己設下的對台交流「紅線」提供了藍圖。

前美國國務院對華政策顧問、華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk）告訴BBC中文，此案的重點在於進一步控管行政部門，使之在國會監督下無法私自限縮與台灣的交流。同時也向美國盟友表達華府對台政策的穩定性，不會因美中關係波動起伏所影響。

提案的共和黨眾議員華格納也表示，此案不僅代表美國對台灣的堅定支持，更強化了美國自身的國家安全，讓美國能更有效地阻止中國的勢力擴張。

自舊版的《2020年台灣保證法》通過以來，台美在外交與軍事上的合作便越趨枱面化。2021年，時任台灣駐美代表的蕭美琴，成為台美斷交後首次參加美國總統就職典禮的台灣使節。與此同時，台美軍事合作也越來越公開，台灣國防部今年年初就曾罕見公開美軍赴台協訓的消息，如今新法案通過，外界也預期這會使得台美交流進一步常態化。

台灣政府將此案視為美方就台美關係所釋出的一項積極訊號。總統府發言人郭雅慧表示，此案「肯定美國與台灣交往的價值」，並指出穩健的台美關係是「維持印太和平穩定重要基石」。

台灣外交部長林佳龍則稱，此案使「台美關係正常化前進一大步」，未來雙方可以更完整互動，台灣官員也有望赴聯邦機關洽公、到代表處互動。

特朗普對中籌碼？

[AFP]

然而，有學者也質疑此法案的象徵性大過實質意義。

台灣國立政治大學外交學系黃奎博教授表示，如果美國國會只是原則性要求行政部門應如何處理對台關係，行政部門的彈性和裁量權仍舊很大，是否調整對台政策架構與內容，仍取決於特朗普對台灣的看法。

特朗普明年4月將赴中國與中國國家主席習近平會面，屆時台灣預計將是談判桌上的重要議題。黃奎博認為，此法案將是特朗普向北京談判的籌碼之一。有鑒於法案規定美國政府至少每五年要重新審視一次對台關係指引準則，「他的行政部門可以非常積極檢討對台交流政策，也可以拖到每五年才做一次，這得看北京提出的善意回應為何。」

北京已表達了對這項法案的不滿。中國國台辦發言人張晗稱美國此案「粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神，向台獨分裂勢力發出嚴重的錯誤訊號」。

中國外交部發言人林劍則重申《中美建交公報》，強調美國和台灣的交流僅能限於文化、商務等非官方關係，要求美台停止官方往來。

黃奎博表示，美國國會多數友台，但「友台」並非無限上綱到台美之間什麼都行。台美關係仍舊受特朗普的外交布局及華府整體對中策略所牽動。

費瑞安則指出，此刻對台美關係更重要的是美國是否會在北京施壓時，在軍售與高層往來方面持續與台灣互動。

「當前北京因日本的緣故而在兩岸議題上加大對國際施壓，未來幾個月華府對台灣的實際態度與作為，將比國會通過一項特定法案更為關鍵。」