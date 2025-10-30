特朗普聲稱美國將恢復核武試驗，上一次核爆發生在1992年

[Getty Images]

美國總統唐納德·特朗普呼籲美國軍方領導人恢復核武器試驗，以跟上俄羅斯和中國等其他國家的步伐。

「鑒於其他國家的試驗計劃，我已指示戰爭部門以平等的基礎開始測試我們的核武器。」他在社交媒體上寫道，時間正值他在韓國與中國國家主席習近平會面之前。

特朗普表示，美國擁有比任何其他國家都多的核武器，俄羅斯位居第二，中國則「遠遠落後」。美國自1992年以來便未進行過核武器試驗。

就在幾天前，特朗普譴責俄羅斯測試一枚據稱具有無限射程的核動力導彈。

特朗普週四（10月30日）早上的貼文承認核武器具有「巨大的毀滅性力量」，但表示他「別無選擇」，在第一任期時只能更新並翻新美國的核武庫。

他還表示，中國的核計劃「在五年內將趕上美國」。

該貼文未具體說明試驗將如何進行，但表示「程序將立即開始」。

這標誌著美國長期政策的明顯逆轉。美國上一次核武器試驗是在1992年，當時共和黨籍前總統布什在冷戰結束後宣布暫停試驗。

特朗普的貼文發佈於習近平抵達韓國之前，這是兩人自2019年以來首次面對面會晤。貼文出現在他搭乘「海軍陸戰隊一號」直升機前往金海國際機場與習近平會面的途中。

美國上一次核爆試驗是在1992年9月23日，地點位於美國西部內華達州的一處地下設施。

據洛斯阿拉莫斯國家實驗室表示，該項代號為「分割者」（Divider）的計劃，是美國進行的第1,054次核武器試驗。該實驗室在研發世界首枚原子彈的過程中扮演了關鍵角色。

距離拉斯維加斯約65英里（105公里）的內華達試驗場至今仍由美國政府運營。