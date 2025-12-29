特朗普與澤連斯基周日見面 都談了什麼

（德國之聲中文網）美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基周日在位於佛羅裡達州的海湖莊園會晤後，舉行了聯合新聞發布會。兩位領導人稱，在和平談判中最具爭議的兩個問題上取得了進展：烏克蘭的安全保障以及俄羅斯一直試圖佔領的烏克蘭東部頓巴斯地區的分割問題。

特朗普和澤連斯基都未提供太多細節，也沒有給出完成和平協議的最後期限，盡管特朗普表示，幾周內就能看出結束戰爭的談判能否成功。他說，圍繞領土問題的一些“棘手問題”必須得到解決。

澤連斯基表示，就烏克蘭安全保障雙方已達成共識。特朗普的說法則更為謹慎，稱雙方已完成95%的協議談判，並表示他預計歐洲國家將在美國的支持下“承擔大部分”工作。

法國總統馬克龍於美烏總統會晤後在X平台發文表示，烏克蘭安全保障方面取得了進展。馬克龍稱，所謂的“自願聯盟”成員國將於1月初在巴黎舉行會議，敲定各自的“具體貢獻”。

頓巴斯問題懸而未決

澤連斯基會前曾表示，他希望弱化美國提出的烏克蘭軍隊從頓巴斯地區完全撤軍的提議。這是俄羅斯方面的要求，意味著烏克蘭軍隊要割讓部分實際控制區。莫斯科堅持要獲得整個頓巴斯地區，而基輔則希望凍結現有戰線。

特朗普和澤連斯基周日均表示，頓巴斯的未來尚未塵埃落定。但特朗普稱，討論“正朝著正確的方向發展”。美方提議烏克蘭撤出該地區後，設立一個自由經濟區，但該區域將如何實際運作仍不明朗。“這個問題尚未解決，但正在接近達成一致。這是一個非常棘手的問題，”特朗普說。

兩國領導人也沒有透露太多關於戰後烏克蘭安全保障的協議細節。澤連斯基周日稱，戰後保障烏克蘭安全是“實現持久和平的關鍵裡程碑”。

俄羅斯表示，不接受在烏克蘭部署任何外國軍隊。澤連斯基表示，任何和平協議都必須得到烏克蘭議會或全民公投的批准。

特朗普再次致電普京

就在澤連斯基及其代表團抵達海湖莊園前不久，特朗普與俄羅斯總統普京通了電話。美國總統稱此次通話“富有成效”，克裡姆林宮外交政策顧問尤裡·烏沙科夫則稱通話相當“友好”。

烏沙科夫在莫斯科表示，普京告訴特朗普，歐盟和烏克蘭提出的60天停火協議將會延長戰爭。他還表示，烏克蘭需要“毫不拖延地”就頓巴斯問題做出決定。

特朗普表示，他和普京通話超過兩個小時，並稱俄羅斯總統承諾幫助烏克蘭重建，包括提供廉價能源。“俄羅斯希望看到烏克蘭成功，”特朗普說，“這聽起來有點奇怪。”

路透社報道稱，特朗普在記者會上贊揚普京時，澤連斯基一旁歪著頭微笑。特朗普表示，會後他將再次致電普京。

克裡姆林宮對特朗普的此次會談表示支持。普京特使基裡爾·德米特裡耶夫在特朗普與澤連斯基會談後，周一一早在X平台上發帖稱：“全世界都贊賞特朗普總統及其團隊為和平所做的努力。”

基輔再度斷電斷暖

美國談判代表還提議共同控制扎波羅熱核電站。國際原子能機構周日表示，在該機構斡旋達成的另一項局部停火協議之後，核電站的輸電線路維修工作已經開始。

特朗普表示，在決定該核電站未來何去何從方面，談判取得了進展，該設施“幾乎可以立即啟動”。美國總統說，俄羅斯沒有轟炸該設施是“一大進步”。

在澤連斯基抵達佛羅裡達與特朗普會晤的前一天，俄羅斯軍隊使用數百枚導彈和無人機襲擊了基輔和烏克蘭其他地區，導致烏克蘭首都部分地區斷電斷暖。澤連斯基稱周末的襲擊是俄羅斯對美國斡旋的和平努力的回應，但特朗普周日表示，他相信普京和澤連斯基對和平是認真的。

周六空襲之後，普京表示，如果基輔不尋求立即和平，莫斯科將繼續戰爭。近幾個月來，俄羅斯在戰場上持續推進，並在周日聲稱控制了更多定居點。

歐洲各國領導人以電話會議形式部分參與了周日的會談。歐盟委員會主席馮德萊恩在社交媒體X上表示，“歐洲准備繼續與烏克蘭和我們的美國伙伴合作”，並補充說，擁有“堅如鋼鐵”的安全保障至關重要。

英國首相斯塔默的發言人也表示，歐洲領導人“強調了強有力的安全保障的重要性，並重申了盡快結束這場野蠻戰爭的緊迫性。”

作者: 德正 (路透社)