特朗普與習近平通話後雙方各自劃重點：北京再提「台灣紅線」，華盛頓大談「大豆外交」成果

美國總統特朗普2月4日與中國國家主席習近平通話。 中方通報把「臺灣」置於最優先位置，稱習近平在電話中直言臺灣問題是中美關係中「最重要的問題」，並要求美方在對台軍售上「務必慎重處理」。

特朗普則在社交媒體上形容通話「非常好」「長而深入」，強調雙方談到貿易、俄烏戰爭、伊朗等，以及中國可能大幅增加購買美國大豆等議題。

北京再提「紅線」，華盛頓強調「氣氛良好」

根據中國外交部，習近平在通話中表示，臺灣是「中國的領土」，北京必須捍衛「國家主權和領土完整」，並警告美方「務必慎重處理」對台軍售。

中方的表述延續了北京的長期立場：將台灣問題視為中美關係的「核心關切」，也是衡量雙邊關係走向的關鍵變數。

在同一通電話中，美中雙方對臺灣議題的公開側重點並不相同。 特朗普的發文強調「與中國關係很好」「我和習主席的個人關係非常好」，並列舉通話涵蓋的議題範圍，但對臺灣部分著墨較少; 中方通報則把臺灣放在較為突出的位置。

這種「同一次對話、劃出不同重點」的現象，在特朗普第二任期已屢見不鮮：北京更傾向把臺灣定位為不可觸碰的「核心關切」; 白宮則常把經貿與具體交易放在更顯眼的位置，以便向國內展示「談判成果」。

分析普遍認為，這也折射出雙方對關係的不同期待：北京希望把臺灣議題與整體雙邊關係「綁定」; 特朗普團隊則更偏好將政治安全議題與經貿議題在敘事上分開，以便在矛盾尖銳時仍保留可操作空間。

這通電話發生在特朗普籌備4月訪華、而美國去年底宣佈對台創紀錄軍售之後。 臺灣總統賴清德2月5日回應稱台美關係「堅若磐石」，強調合作不會改變，並重申「臺灣不是中華人民共和國的一部分」。

臺灣官方近年來持續推動韌性、全民防衛等理念，要求在外交空間受限、軍事壓力上升的情況下，強化與美國及其他夥伴的安全合作。 對賴清德而言，在美中領導人直接通話、且北京再次聚焦軍售之際，公開強調台美關係穩定，也被視為對國內外釋出「不會被交易」的信號。

去年12月，美國批准對台總額約111億美元的軍售，被形容為歷來最大規模之一。 這批軍售包含HIMARS火箭系統、自走炮、巡飛彈藥系統等其他裝備與支援專案。

北京當時強烈反對，稱此舉將「助長台獨」並加劇台海危險。 此後台灣官員又透露，仍有多筆對台軍售還在討論中，尚待美國國會通知程式。

在華盛頓，對台軍售長期被置於美國《台灣關係法》等法律框架下，被官方表述為「協助臺灣維持自我防衛能力」。 但在北京一貫反對對台軍售，認為這是「以武助獨」。。

分析指出，習近平此次通話再提「慎重處理」，顯示北京希望把對台軍售與整體中美關係綁定，並在特朗普訪華前進一步設定談判空間。

「大豆外交」回歸：貿易成為降溫手段？

與臺灣議題形成對照的是，特朗普在通話後高調談及農業與能源採購。 他稱中國正考慮把本季美國大豆採購量從約1200萬噸提高到2000萬噸。

大豆在美中貿易關係中具有象徵意義：美國農產品出口長期被視為雙邊經貿互賴的「壓艙石」之一，而在貿易戰升溫時期，中國也曾通過減少採購、轉向巴西等來源對美國農業州施壓。

分析人士指出，北京選擇在對台軍售爭議未解之際釋放增購大豆的空間，可能意在為兩國在更棘手的議題上保留緩衝帶，比如關稅、科技限制、稀土與地緣安全等。 對於美國國內，特朗普意在展示「我能讓中國買美國貨」，以回應農業與製造業選民對出口下滑的擔憂。

特朗普重返白宮以來，曾有習近平多次對話，主要圍繞貿易、關稅、科技等三個方面。

2025年5月，美中在日內瓦談判達成90天關稅休戰框架：美方把對華額外關稅從145%降至30%，中方把對美關稅從125%降至10%，以換取進一步談判空間。 然而「降溫」並未持久。 6月5日，雙方在稀土爭執升溫之際進行罕見的領導人直接通話。

9月，雙方又圍繞TikTok與貿易僵局再度通話。 特朗普當時稱在TikTok安排上取得進展，並表示計劃在約六周後於韓國與習近平面對面會談。 10月30日，兩人在韓國釜山APEC場邊會晤。 雙方措辭均強調合作，並且未出現「臺灣」字眼。 被外界視為戰術性停火，為談判爭取時間，但並非雙邊關係重大重置。

11月24日，兩人再次通話。 中方繼續突出在台灣問題上的立場，強調「臺灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。 特朗普則表示計劃於2026年4月訪問中國，並邀對方未來訪美。

習近平與俄美領導同一天通話，巧合還是刻意安排？

習特通話的時間耐人尋問。 就在與特朗普通話前數小時，習近平與俄羅斯總統普京舉行視頻通話。

根據路透社，兩人稱讚中俄關係的穩定作用，並在俄烏戰爭接近四周年之際強調合作; 普京還接受了年內訪問中國的邀請。

對美國而言，北京與莫斯科關係走近，常被視為全球戰略競爭的關鍵變數。 對北京而言，中俄合作則被塑造成在國際動蕩中的戰略支撐。 在此背景下，特朗普在通話中提到俄烏與伊朗議題，也顯示中美溝通不只關乎雙邊，更牽動多場地區危機的議程排序。

與此同時，北京近月接待多位西方領導人訪問，被外界視為再接觸（engage）中國的跡象之一。 這些外交動態也映襯了川通話的考慮：在特朗普政府強化關稅、關鍵礦產與產業政策的同時，部分盟友也在重新評估與中國的經貿關係，尋求「既競爭也合作」的對沖空間。

1月中旬，加拿大總理卡尼訪華，是八年來首次。 加方與中方簽署多項合作檔，並推動能源與貿易議題，被視為中加關係回暖的跡象。

1月下旬，英國首相施紀賢訪華，也是英國領導人八年來首次到訪。 路透社稱，斯塔默希望修復關係並降低對「更不可預測的美國」的依賴。 他與習近平會面後，雙方也公開談到經貿合作與關係「重置」。