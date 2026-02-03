特朗普與莫迪通話，美國與印度達成貿易協議

根據特朗普的說法，印度已同意購買超過5000億美元的美國商品 [Getty Images]

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）宣佈，他已與印度總理莫迪（Narendra Modi）達成貿易協議，美國對印度商品的關稅將從50%削減至18%。

特朗普在「真實社交」（Truth Social）發文表示，印度將把其貿易壁壘降至零，並將停止購買俄羅斯石油。

這項宣佈發生於印度與歐盟宣佈突破性貿易協議不到一週後，該協議為雙方近20年斷斷續續的談判劃下句點。

莫迪在X上表示，他對與美國達成協議感到「欣喜」。

特朗普在貼文中指出，他與莫迪的晨間通話討論了貿易以及俄烏戰爭。

「他同意停止購買俄羅斯石油，並購買更多來自美國、甚至可能是委內瑞拉的石油，」特朗普寫道。

特朗普補充說，他應莫迪要求立即「同意達成貿易協議」，該協議將降低關稅，使印度的關稅及非關稅壁壘降至零。

此外，特朗普表示，莫迪承諾購買超過5000億美元（約3660億英鎊）的美國商品，包括能源、科技、農業和煤炭產品。

自去年8月美國對印度商品徵收50%的關稅以來，美印之間的貿易關係一直緊張——這是亞洲國家中最高的稅率，其中包括與印度購買俄羅斯石油相關的25%懲罰性關稅。

白宮一名官員向BBC證實，與俄羅斯石油相關的關稅將會取消，其餘關稅也將下調至18%。

莫迪在X上表示：「代表14億印度人民向特朗普總統致上萬分感謝，感謝這項美好的公告。」

他還表示：「當兩個大型經濟體以及全球最大的民主國家合作，將使人民受益，並創造巨大互利的合作機會。」

印度對美國的出口在特朗普關稅生效後急遽下降。

德里官員一直在尋求與其他同樣受特朗普關稅衝擊的國家建立合作關係。

上週，印度與歐盟宣布簽署自由貿易協定，該協定將降低印度與由27個歐洲國家組成的歐盟之間幾乎所有商品的稅收。雙方希望在與美國日益緊張的局勢下加深彼此的聯繫。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱這項協議是「所有協議之母」。據歐盟方面稱，該協定預計在2032年前使歐盟對印度的出口額翻倍。

分析與預測公司盤古政策（Pangaea Policy）創始人特里·海恩斯（Terry Haines）表示，華府與新德里的協議是「對那些認為歐盟在貿易上正在繞過美國或加速超越美國的人所做出的回應」。

他表示，預期美國市場將會「歡迎」這項協議。

由800家美國小型企業組成的「我們支付關稅」（We Pay the Tariffs）聯盟則批評了這項聲明，指出在特朗普的關稅政策實施前，美國進口商平均僅需支付2.5%的印度商品關稅。

該組織主任丹·安東尼（Dan Anthony）表示：「這項『協議』鎖定的稅率是去年同期的六倍。這不是減負，而是將長期生效的永久性稅負增加。」

特朗普在「真實社交」宣佈與德里達成貿易協議後，美國股市小幅走高。

*丹妮爾·凱（Danielle Kaye）補充報導