特朗普誇贊美伊間接談判 同時威脅對伊朗貿易國加征關稅

（德國之聲中文網）美國總統特朗普周五簽署了一項行政命令，該命令可能對繼續與伊朗進行貿易的國家加征25%的關稅。這項周六生效的行政命令指示政府對仍與伊朗進行貿易的國家加征新的關稅。

該行政命令稱，“任何直接或間接從伊朗購買、進口或以其他方式獲取任何商品或服務的國家的產品”均可能在進口到美國時被加征關稅。命令還規定了確定和實施這些關稅的機制，由美國國務卿盧比奧負責設定稅率。該命令指出，關稅稅率最高可達25%。

如果行政命令得到實施，將尤其對中國貿易帶來打擊。中國是伊朗最大的貿易伙伴和伊朗石油的最大買家，此外對於俄羅斯、德國、土耳其和阿聯酋也有較大影響。

白宮表示，征收關稅旨在“追究伊朗發展核能力、支持恐怖主義、研發彈道導彈以及破壞地區穩定的責任，這些行為危及美國的安全、盟友和利益”。

特朗普曾多次威脅伊朗領導層將對其采取行動，理由是伊朗在近期的大規模抗議活動中殘酷鎮壓示威者，以及德黑蘭備受爭議的核計劃。

美伊代表團在阿曼舉行間接會談

伊朗問題談判尚未達成協議，但談判可能繼續進行。周五（2月6日）在阿曼舉行的間接會談雖未能立即取得突破，但有跡象表明談判將會繼續。

這次會談是自美國和以色列6月襲擊伊朗核設施以來的首次，由阿曼斡旋。美伊雙方代表團不見面，由阿曼方面作為斡旋方居中傳話。

率領伊朗代表團的伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）稱之為“良好開局”。他表示，雙方“同意繼續談判”。

阿拉格奇還表示，會談“完全聚焦”伊朗核計劃。西方認為伊朗核計劃旨在制造核彈，但德黑蘭堅稱其為和平用途。

美國代表團由美中東特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）率領，他們也希望將德黑蘭對武裝組織的支持、彈道導彈計劃以及德黑蘭當局對待抗議者的方式列入議程。

伊朗當局對始於2025年12月的經濟抗議活動進行了全面鎮壓，並實施了互聯網封鎖。總部位於美國的伊朗人權組織HRANA周五表示，已經有6505名抗議者、214名安保人員和61名路人喪生。

特朗普：伊朗看起來非常渴望達成協議

特朗普稱美伊在阿曼的會談“非常好”，並表示雙方“將在下周初再次會面”。

這位美國總統表示，伊朗“看起來非常渴望達成協議”，但他再次警告，如果未能達成協議，將會面臨後果，並堅稱伊朗絕不能擁有核武器。

會談結束後不久，美國宣布對多個與伊朗石油貿易相關的實體、個人和油輪實施制裁，旨在遏制伊朗石油出口。

美軍中央司令部司令、海軍上將庫珀（Brad Cooper）也出席了在阿曼首都馬斯喀特舉行的間接談判，這凸顯了德黑蘭目前面臨的軍事威脅，因為“亞伯拉罕·林肯”號航母等美國軍艦已開始在伊朗海岸附近巡邏。

