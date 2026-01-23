特朗普說微型車很棒，但美國人會改變喜好嗎？

美國素以大型汽車和SUV聞名，但特朗普的一個想法或許會改變這種現狀。

這位總統希望將日本街頭常見的微型車引進美國，例如只有福特F-150皮卡車一半大小的迷你掀背車和廂型車。

所謂的「輕型車」（日文：輕型車，全名：kei-jidōsha）在二戰後於日本興起，成為擁擠城市中經濟實惠的交通工具。它們在亞洲各地廣受歡迎。

儘管特朗普對輕型車充滿熱情，但美國的進口商和車主並不確定它們在這個幅員遼闊的國家是否可行。

其中的障礙包括：製造商能否維持低價，能否確保車輛的安全性，以及能否說服喜愛大型汽車的美國人接受輕型車。

去年12月訪問日本後，特朗普在網路上發文表示：「我已經批准在美國生產輕型車。」

「這些即將面世的汽車價格低廉、安全可靠、燃油效率高，而且，簡直太棒了！！！現在就開始生產吧！」

他的建議標誌著一項變革，這項變革將推翻一項長期以來阻止美國造小型汽車進入市場的規則。

雖然美國已經有一些輕型車，但它們非常罕見，而且必須車齡至少25年才能合法上路。

三年前，受日本街頭賽車漫畫《頭文字D》的啟發，商務客戶經理內維·貝熱龍（Nevi Bergeron）購買了一輛1997年款的黃色渦輪增壓鈴木卡布奇諾（Suzuki Cappuccino）。

和大多數輕型車一樣，它非常小巧，一個標準停車位可以停兩輛。

「我一眼就愛上了這輛車，立刻就知道我必須擁有一輛。」貝熱龍說。

她是馬裡蘭州和華盛頓特區輕型車愛好者團體「首都輕型車俱樂部」（Capital Kei Car Club）的成員。

「它很小巧，有點滑稽……絕對能吸引人們的注意。開著它在城裡轉悠，總是能吸引不少目光，」她說，「我開著它感覺特別開心。」

儘管她很喜歡這輛小巧的轎跑車，但她並不推薦把它當作日常代步工具。

「開起來確實挺有意思，但要說安全，我可不敢苟同，」貝熱龍說，「在高速公路上，旁邊都是大卡車，你肯定會感到不安全。」

出於同樣的原因，首都輕型汽車俱樂部創始人安德魯·馬克斯頓（Andrew Maxon）駕駛他的Autozam az-1迷你轎跑車時「就像騎摩托車一樣」——他總是想當然地認為其他車輛，尤其是卡車，沒有看到他。

美國交通部長肖恩·達菲（Sean Duffy）也表達了類似的觀點，他承認小型汽車「可能」不太適合美國的高速公路。

但達菲在CNBC財經頻道上表示，對於在城市裡開車的人來說，這些車或許是個「絕佳的解決方案」。

更小的車，更低的價格？

特朗普對小型車的熱情關鍵在於其價格優勢。

美國交通部發言人告訴BBC，此舉將幫助美國人買得起滿足自身需求的車輛，無論是電動車、油車，還是「迷你廂型車」或「微型車」。

但美國汽車製造商能否以低於現有轎車的價格生產小型車，還有待觀察。

由於全球電腦晶片短缺是推高車價的因素之一，美國汽車價格至今尚未恢復到疫情前的水平。

同時，美國家庭也面臨著不斷上漲的生活成本。

汽車製造商還警告稱，特朗普的關稅政策可能會進一步推高價格，而電動車補貼的取消也意味著車主將不得不為某些車型支付更高的價格。

像Smart這樣的小型汽車製造商也曾試圖打入美國市場。 [Getty Images]

現代汽車董事長鄭義宣在新年賀詞中警告稱，地緣政治衝突、貿易緊張局勢以及日益激烈的競爭，可能導致汽車行業「長期以來我們一直擔憂的問題成為現實」。

市場研究機構Cox Automotive預測，今年美國新車銷量可能跌破1,600萬，部分原因是價格擔憂以及電動車需求下降。該機構還指出，低收入駕駛者尤其會感受到「持續通膨」以及新舊汽車價格上漲帶來的壓力。

目前尚不清楚有多少汽車公司會響應特朗普的號召。

菲亞特母公司Stellantis表示，將在未來幾個月內開始向美國銷售Topolino小型車，該車最高時速低於30英里/小時（48.3公里/小時）。

Stellantis公司的發言人表示，該公司「始終在尋找機會調整產品組合，以滿足客戶的需求」，並讓他們「以可承受的價格」選擇心儀的車型。

日本日產汽車告訴BBC，將根據市場需求評估其產品陣容。三菱汽車表示，目前沒有將微型車引入美國的計劃。

豐田、本田和鈴木等主要微型車製造商在接受BBC採訪時表示，他們沒有相關資訊可以分享。

菲亞特Topolino迷你車的某個版本將於今年在美國上市。 [Getty Images]

汽車業投資者史蒂夫·格林菲爾德（Steve Greenfield）認為，特朗普的聲明不會產生太大影響。

他表示，現代微型車無法滿足美國的安全法規，汽車製造商需要投入大量資金重新設計才能符合美國標準。格林菲爾德補充說，這樣做會「抵消它們在成本和效率方面的優勢」。

過去，小型汽車製造商一直難以打入美國市場。

格林菲爾德說，微型車在擁擠的城市地區或許有用，「但在美國，對於大多數使用場景而言，這些小型汽車根本就不是一個可行的選擇」。

2019年，由德國梅賽德斯-奔馳和中國吉利共同擁有的Smart品牌由於銷量低迷而退出了美國市場，因為消費者更傾向於選擇大型汽車。

格林菲爾德表示，如果Smart汽車的命運能說明什麼的話，「除了愛好者之外，可能根本沒有多少對小型車的需求」。

東京汽車華盛頓特區分公司（Tokyo Motors DC）的進口商莫蘇萊（Mo Sulai）表示，這種情況似乎在美國大多數購買輕型汽車的客戶中都存在。

進口的微型車價格從6500美元（一輛老式迷你麵包車）到1萬美元以上（一輛微型消防車或卡車）不等。

蘇萊家族企業進口的車輛中，近四分之三是「新奇」車型，例如小型雙門跑車——這些引人注目的車型在車迷聚會等活動中很受歡迎。

蘇萊補充說，一些司機也喜歡在球場或農場使用迷你麵包車和卡車。

「特朗普的聲明就像給我們做了一次免費廣告，因為越來越多的人開始了解微型車，」蘇萊說。

「但即便如此，我認為美國人已經習慣了大型汽車。這仍然會是一個小眾市場。」