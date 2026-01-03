特朗普證實對委內瑞拉發動空襲，稱馬杜羅「被捕」

（德國之聲中文網）美國總統特朗普周六（1月3日）證實，美國已“成功”對委內瑞拉發動了一次他所稱的“大規模”空襲。

特朗普在社交平台“Truth Social”上發文稱，委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子已被“控制並被送離該國”。

“此次行動是與美國執法部門聯合實施的，”特朗普寫道。

他還表示，將於周六下午在佛羅裡達州海湖莊園就此次空襲行動舉行新聞發布會。

加拉加斯凌晨發生爆炸多地報告遭襲

據多家國際通訊社援引目擊者報道，委內瑞拉當地時間周六凌晨2點左右，首都加拉加斯傳出至少七次爆炸聲，飛機在城市上空低空盤旋。首都南部靠近一個主要軍事基地的地區一度停電。

廣告 廣告

照片顯示，總統府米拉弗洛雷斯宮附近部署了士兵和裝甲車輛，似乎正在加強警戒。另有畫面顯示，爆炸發生後，宮殿附近一棟建築的居民正在撤離。

“整個地面都在震動，太可怕了。我們聽到爆炸聲和飛機聲，”21歲的辦公室職員卡門·伊達爾戈說。 “感覺氣浪撲面而來。”

馬杜羅宣布全國緊急狀態並呼籲支持者“走上街頭”

委內瑞拉政府在聲明中表示，襲擊發生在首都加拉加斯，以及米蘭達州、阿拉瓜州和拉瓜伊拉州，並指責美國對民用和軍事設施發動攻擊。

委內瑞拉總統馬杜羅隨後宣布全國進入緊急狀態，並下令“啟動所有國家防御計劃”。政府聲明呼籲社會和政治力量展開動員。

“人民走上街頭！”聲明稱，“玻利瓦爾政府呼籲全國所有社會和政治力量啟動動員計劃，譴責這一帝國主義攻擊。”委內瑞拉正式國名為委內瑞拉玻利瓦爾共和國。

馬杜羅在此前一段於周四播出的預錄采訪中表示，美國正試圖通過持續數月的施壓行動，推動委內瑞拉政權更迭並獲取該國龐大的石油資源。

美國稱行動旨在打擊毒品販運

特朗普多次表示，美國的軍事行動是為阻止毒品流入美國。

自去年11月以來，特朗普表示美國將“很快”對涉嫌在委內瑞拉境內活動的毒品販運者采取行動，此前美方已在加勒比海持續數周對相關船只發動打擊。

2025年11月，他在佛羅裡達州海湖莊園通過視頻向美軍官兵表示，美方已“幾乎切斷”通過海上進入美國的委內瑞拉毒品走私通道。

“我們幾乎已經阻止了——海上通道約85%已被切斷，”特朗普說，“我們也將開始從陸地阻止他們，這很快就會開始。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

作者: 德正 (德新社 美聯社 法新社 路透社)