特朗普警告伊朗：「時間不多了」

（德國之聲中文網）“時間不多了。希望伊朗盡快‘回到談判桌前’，達成一項公平公正的協議——一項對各方都有好處的協議，不發展核武器！”美國總統特朗普在當地時間1月28日在其其社交媒體平台“真相社交”（Truth Social）上寫道。

他還寫道，這支由“亞伯拉罕·林肯”號航母率領的艦隊“比派往委內瑞拉的艦隊還要龐大”。美國軍方表示，該航母目前已抵達該地區。

在該帖子中，特朗普也威脅稱，如果伊朗不盡快做出行動，那麼下一次襲擊將比之前“嚴重得多”。

據法新社統計，目前該地區有十艘美國軍艦：除“亞伯拉罕·林肯”號航母外，還有三艘護航驅逐艦、三艘其他驅逐艦和三艘近岸作戰艦艇。這大致相當於美國在一月初軍事干預委內瑞拉之前部署到加勒比海的兵力。

德黑蘭：伊朗武裝部隊“做好隨時開火的准備”

德黑蘭的領導層立即對特朗普的威脅做出反應，警告稱如有必要，伊朗將“以前所未有的力度”進行自衛。

伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghtschi）在社媒X上寫道，伊朗武裝部隊“已經做好隨時開火的准備”，並准備“立即有力地回應任何侵犯行為”。同時，他也沒有排除就核協議進行談判的可能性，表示“伊朗始終歡迎一項互利的、公平公正的核協議”。

美國在特朗普的第一任期內於2018年單方面退出了2015年達成的伊朗核協議，並重新對伊朗實施了制裁。隨後，德黑蘭停止履行其義務，並加大了鈾濃縮力度。據國際原子能機構稱，伊朗目前積累的高濃縮鈾數量遠遠超過核協議允許的數量。

西方指責伊朗正在尋求發展核武器。德黑蘭則否認這一指控。

歐盟計劃將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織

在中國和土耳其呼籲美國避免軍事升級之際，歐盟也對伊朗采取了更為強硬的立場。

據愛麗舍宮消息，法國已放棄反對將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為“恐怖組織”。意大利幾天前也已做出類似立場轉變。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯強調，歐盟與伊朗的外交渠道仍將保持暢通。她預計歐盟成員國外長將於本周四在布魯塞爾舉行的會議上批准這項措施。

伊朗伊斯蘭革命衛隊是德黑蘭的精銳武裝力量，在鎮壓抗議活動中一直發揮關鍵作用。如果被歐盟列為恐怖組織，伊朗革命衛隊將與基地組織、哈馬斯和“伊斯蘭國”等處於同一級別。這主要是一項象征性舉措，因為歐盟現有的制裁措施已禁止向革命衛隊及其成員提供資金或其他經濟資源長達十余年。其在歐盟境內的資產也必須被凍結。

