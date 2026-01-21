特朗普赴瑞士達沃斯論壇 對格陵蘭爭端表樂觀

（德國之聲中文網）周二夜間（1月20日），美國總統啟程前往瑞士參加達沃斯世界經濟論壇。不過，總統專機空軍一號剛剛起飛就遭遇了電氣故障，被迫返航華盛頓。在耽擱了兩個半小時後，特朗普一行換乘一架相對較小的波音757飛機繼續飛向瑞士。

在起飛前，特朗普樂觀地對外界表示，在格陵蘭問題上，“會有一個讓北約和美國都滿意的解決方案的”。但他同時也再次強調，從國家安全角度出發，“美國需要格陵蘭”。

在瑞士達沃斯參會期間，特朗普除了發表演講，還會和多位歐洲政要會談，格陵蘭毫無疑問是焦點議題。特朗普表示，達沃斯會晤“將非常有趣”。

幾天前，特朗普剛剛宣布從2月1日起對德國、法國、丹麥等8個歐洲國家加征懲罰性關稅，這些國家此前都強烈抨擊特朗普欲吞並格陵蘭的言論。

同樣參會的北約秘書長、荷蘭前首相呂特(Mark Rutte)則在1月21日微妙地表示，“我可以向大家保證，我正在幕後努力解決這個問題，但我不能公開談論此事。”他強調，最終解決問題的唯一途徑是“深思熟慮的外交”。呂特還說，在北極問題上，“我認為特朗普總統是對的，北約其他領導人也是對的。我們需要在北極做出更多努力，保衛北極免受俄羅斯以及中國的影響。”而在北約的前途問題上，呂特則說，該組織“不僅對保衛歐洲至關重要，對保衛美國也至關重要”；“為了確保美國的安全，我們需要一個安全的北極、一個安全的大西洋和一個安全的歐洲。”

借外交場合談美國內政

除了格陵蘭問題，特朗普還要利用達沃斯論壇就美國國內經濟問題發出信號。他試圖說服美國民眾，讓後者相信他能夠降低住房成本。

根據美聯社-NORC公共事務研究中心最新民調，約有六成美國成年人認為特朗普導致了生活成本上漲。即便是共和黨支持者也擔憂地表示，特朗普在經濟方面的工作未能達到預期。僅有16%的受訪者表示特朗普在降低生活成本方面“做出了很大貢獻”。而在2024年4月，同一調研機構進行的相同民調則顯示，有49%的美國民眾認為特朗普在其第一任期內為降低生活成本“做出了很大貢獻”。

分析人士指出，選戰期間的特朗普努力營造親近中下層勞動者的形象，甚至還前往麥當勞餐廳幫忙炸薯條，但是再度入主白宮後，特朗普則將更多時間花在和富豪的交往上，似乎寄希望於富人的投資承諾能拉動就業市場，從而抵消關稅政策的不利影響。

根據美聯儲的統計，自特朗普2017年的首個任期至今，美國最富有的0.1%人群的財富增加了11.98萬億美元，達到23.46萬億美元。與此同時，美國收入最低的50%家庭僅實現了2.94萬億美元的淨資產增長。

特朗普去年力推“大而美”法案，聲稱普通勞動者能通過小費、加班費的稅收減免而受益。但美國國會預算辦公室的一項分析表明，中產階級家庭平均每年可能只能節省800至1200美元，而收入最高的10%人群卻可節省13600美元。

