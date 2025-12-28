特朗普重塑2025全球貿易格局 明年將面臨哪些不確定性？

（德國之聲中文網）特朗普的貿易政策及其引發的全球反應在2026年仍將處於焦點位置，並且同時也面臨諸多嚴峻挑戰。

關稅沖擊下 2025年貿易重塑

據耶魯大學預算實驗室（Yale Budget Lab）數據，特朗普的旨在重振持續衰退的制造業的舉措，將美國平均關稅稅率從2024年底的不足3%提升至近17%，目前這些關稅每月為美國財政部帶來約300億美元的收入。

此舉令各國領導人紛紛趕赴華盛頓，尋求降低關稅的協議，這些協議往往以承諾在美投資數十億美元作為交換。美國已與包括歐盟、英國、瑞士、日本、韓國、越南在內的眾多主要貿易伙伴達成框架協議，但值得注意的是，盡管經過多輪談判，且特朗普與中國國家主席習近平也舉行了面對面會晤，美中之間的最終協議仍未敲定。

歐盟承壓 中國對美貿易順差不降反升

歐盟因接受美國對其出口產品征收15%關稅，並作出對美大規模投資的模糊承諾而遭到廣泛批評。時任法國總理貝魯（Francois Bayrou）稱之為“屈服之舉”，並形容是歐盟“黑暗的一天”。但也有人認為這是“所有選擇中最不壞的一個”。

此後，得益於多項豁免措施以及開拓其他市場的能力，歐洲出口商和整體經濟得以應對新關稅。法國興業銀行估算，關稅對歐元區造成的直接影響僅相當於該地區國內生產總值的0.37%。

與此同時，中國的貿易順差在特朗普關稅壓力下不降反升，突破1萬億美元。中國成功減少了對美國市場的依賴，推動制造業向價值鏈高端攀升，並且，因為稀土資源是西方安全體系中的關鍵投入品，中國利用其在稀土礦產方面形成的槓桿反制來自美國和歐洲要求削減順差的壓力。

全球經濟與通脹並未失控

值得注意的是，許多經濟學家此前預測特朗普關稅將引發的經濟災難和高通脹並未出現。

美國經濟在第一季度因企業搶在關稅生效前大量進口而出現小幅收縮，但隨後迅速反彈。在大規模人工智能投資熱潮和強勁的消費者支出推動下，美國經濟持續以高於長期趨勢水平的速度增長。事實上，國際貨幣基金組織（IMF）在特朗普4月宣布“解放日”關稅後數月內，隨著不確定性消退以及關稅稅率被下調的協議陸續達成，已兩次上調全球經濟增長預期。

盡管美國通脹水平部分受關稅影響仍然偏高，但經濟學家和政策制定者如今普遍認為，其影響將比預期的更溫和、持續時間更短，因為進口稅成本被生產商、進口商、零售商和消費者在供應鏈中分擔。

2026年有哪些不確定性？

2026年的一大不確定因素在於，特朗普征收的多項關稅是否能夠繼續維持。2025年末，美國最高法院已就特朗普政府所謂“對等關稅”，以及與芬太尼流入美國相關、針對中加墨征收的關稅是否合法進行了聽證，預計將於2026年初作出裁決。

特朗普政府堅稱，即便敗訴，也可以轉而援引其他更成熟的法律依據來維持關稅。但這些途徑往往程序繁瑣、適用範圍有限。因此，一旦政府在最高法院遭遇挫敗，可能被迫重新談判已達成的協議，或者開啟關稅最終走向充滿不確定性的新時代。

對歐洲而言，同樣重要的是其與中國貿易關系的走向。多年來，中國一直是歐洲出口商可靠的市場。人民幣貶值以及中國企業逐步向價值鏈高端移動，提升了中國出口競爭力；而歐洲企業在中國國內需求放緩的背景下難以進一步擴大其在中國的市場份額。2026年的一個關鍵問題是，歐洲是否最終會動用關稅或其他措施，來應對部分官員所稱的“中歐貿易失衡”的問題。

推動美中協議的最終敲定努力同樣至關重要。今年談判中達成的脆弱“休戰”將在2026年下半年到期，特朗普與習近平初步計劃在這一年內舉行兩次會晤。

最後，美國與其兩大貿易伙伴加拿大和墨西哥之間的自由貿易協定也將在2026年進行審議。特朗普是否會任由該協定失效，還是試圖將其改造成更符合自身意願的版本，仍存在高度不確定性。

作者: 德正