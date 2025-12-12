特朗普雖解禁H200晶片，中國「算力自主」策略下輝達尚難言慶祝

[Getty Images]

全球AI競賽如火如荼之際，美國總統特朗普於12月8日宣布，允許輝達（NVIDIA，英偉達）將其較高階的H200人工智慧（AI）晶片出口至中國「經批准的客戶」，並由美國政府抽取25%的銷售分成。

此消息在科技金融界引發熱議，並被一些人視為美中貿易戰談判後，兩國決定休兵一年後的第一張證明書。

中國的反應同樣引人關注。英國《金融時報》報導，北京正考慮限制H200進口，並召集中國科技業巨頭阿里巴巴、騰訊與字節跳動等評估需求。報導分析稱，習近平所擘劃的中國半導體「自主發展」的強勢路線不容質疑。

還有分析稱，中國並非在「調整經濟」或「調養生息」，而是與美國或其他競爭對手打一場全球供應鏈重組下的地緣戰爭，從擴大內需到強化高科技自主，以應對來自美國長期的科技封鎖與關稅戰。

上海科技諮詢公司Tidalwave高級合夥人江凱明（Cameron Johnson）向BBC中文表示，雙方此次交易的權衡取捨是經濟算盤。他表示，中國控制稀土資源，而美國的經濟需要稀土。中國因此有效地向美國政府施壓，以獲得其想要的東西，即更多高階晶片。

新加坡AI半導體評論網Tech Tech China總監卓薇安（Vivian Toh）向BBC中文強調，換個角度來看，美國不允許政府部門使用中國晶片，但仍無法阻止眾多初創企業用中國的開源大模型。美中雙方始終都在尋求技術自主之路，但也從未真正切割彼此之間的技術擴散與互動。

不過，她也同意，中國如果放緩H200的購買，是其實現「算力自主」的必然趨勢，因為不僅華為，還有寒武紀等許多新秀都在這個領域逐漸嶄露頭角，市佔率也在逐步提升，已經不再是去年「非進口晶片不行」的局面。

曾任上海美國商會副會長的江凱明預計中國最終仍會購買H200晶片，只是會從海外採購。

江凱明告訴BBC，許多中國公司在馬來西亞和中東等地都設有資料中心，之後會透過這些地方將H200晶片進口到中國市場。他強調，關鍵在於，此次同時打開H200晶片及其背後的整個晶片技術。「也就是說，現在所有相關的晶片都可以進入中國市場。即使H200晶片現在不銷往中國，其他晶片也會開始進入中國市場。」

特朗普總統和輝達執行長黃仁勳今年在白宮出席了一場活動。 [Getty Images]

中國「戰略自主」影響輝達晶片?

輝達的高階AI晶片出口到中國與否，一直是近幾年中美政經博弈的重要籌碼，此前有關這些晶片的出口政策呈現左右搖擺的態勢。目前，H20晶片是中國公司能獲得的最先進AI晶片。

特朗普（Donald Trump，川普）宣布解除銷售H200晶片至中國的禁令之後，《金融時報》傳出北京正在審慎評估讓此晶片賣到中國市場的可能性，或至少先調查其「安全性」——這與今年春天北京針對輝達H20晶片的處理模式如出一轍。

根據《金融時報》，中國國家發展和改革委員會（NDRC）與工業和信息化部（MIIT）正討論禁止公共部門採購H200，並首度將本土AI晶片納入官方採購清單。

多位業內人士分析稱，這反映出北京的「雙軌」思維：視H200為「雙刃劍」，短期可提升阿里、騰訊的AI訓練效率，但認為長期依賴將弱化創新。

換言之，這不僅是中國的短期反應，更是其長期自主化戰略的體現。因為，儘管H200性能遠超現有中國可購晶片，但北京選擇「有限度」進口，甚至禁止公共部門使用，目的是避免重蹈「依賴陷阱」。

同時，包括中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在內，中國網路空間出現「疑美論」，稱將H200賣到中國是美國的「陽謀」，目的是削弱本土晶片的發展空間。

有分析指出，中國「東數西算」工程已建置逾100萬顆國產GPU叢集（將多個電腦設備連接起來形成一個強大運算系統），涵蓋LLM（大型語言模型）訓練與HPC（高性能運算）模擬，信心滿滿的中國評論者稱業已足夠應付大部分應用。

中國科技諮詢公司「振芯薈」首席分析師張彬磊向中國媒體財新表示，輝達中國收入占比一度超過30%，但在美國禁令下中國區數據中心晶片收入歸零，影響顯著，而且中國國產AI晶片企業收入規模迅速成長，輝達有被取代的「危機感」，但中國AI公司仍需英偉達晶片訓練大模型，因此恢復輝達AI晶片對中美都有好處。

《晶片戰爭》作者、美國塔夫茨大學（Tufts University）教授克里斯·米勒（Chris Miller）近日接受美國公共電視網（PBS）採訪時稱，中國雖吸引AI人才，但規模化生產仍是瓶頸，關鍵是中國當下AI晶片製造能力的實質產量仍落後美國。

米勒稱，2026年美國及其夥伴如台灣和韓國加總將生產全球超過95%的AI晶片，中國將生產不到5%。因此，中國需要進口美國半導體產品來維持其人工智慧公司運作:「它需要我們（美國）的晶片來訓練最先進的模型……出售這些晶片幾乎肯定會提升中國的人工智慧能力。」

總體看來，面對輝達晶片，中國似乎防禦與進攻並行：表面拒絕美國「善意」，實則為本土產業爭取喘息，轉化壓力為動力。不過，卓薇安向BBC強調，分析北京的晶片策略，仍需要跳出「進攻」與「防守」的維度。她認為北京的策略是從能源，到基建，再到算力、演算法以及應用上進行動態調控，核心目標還是實現「算力自主」，而不是向其他國「進擊」。

輝達執行長黃仁勳被稱為科技界的「搖滾巨星」，更被冠上「科技界泰勒絲」的綽號。 [Getty Images]

特朗普的盤算

除了中國對美國的防備之外，白宮為何突然解除H200對中國銷售禁令，亦是焦點。有專家表示，這背後其實融合了經濟壓力、國家安全微調與外交試探。從拜登時代的管制轉為特朗普的「有條件開放」，標誌華盛頓在遏制中國AI崛起與挽救本土產業間存在激烈辯論。

路透社報導指，特朗普決定解決內部的重大辯論：出售晶片維持全球領先，還是禁運助長美國科技戰的頭號對手中國華為公司？ 此次解禁H200被白宮視為折衷方法，更高階的輝達Blackwell晶片不會賣給中國。

此外，輝達在中國市場佔比曾達20%，但2024年禁令致損失55億美元。有分析師稱，此舉可帶來每年25-30億美元額外營收。再者，輝達CEO黃仁勳今年來積極遊說白宮，數次對外強調銷售禁令反而加速中國發展高階晶片，替代美國產品最終將損害美國競爭力。但根據《華爾街日報》，所有H200晶片須經檢查，再出口到中國，確保無軍事轉用。

美中科技博弈持續

曾在奧巴馬政府（Barack Obama，歐巴馬）擔任商務部高級官員的赫希霍恩（Eric Hirschhorn）接受路透採訪時批評特朗普解禁H200：「以國家安全換取貿易優勢是一個可怕的錯誤......這違背了民主黨和共和黨政府一貫的政策，即不協助中國軍事現代化。」

美國對華鷹派也抨擊H200解禁，稱這為中國AI注入「火箭燃料」，助長中國AI平台DeepSeek等與美國競爭。 這也讓晶片在美中大國博弈中的關鍵角色再次凸顯。

卓薇安向BBC中文強調，與其說「火箭燃料」，不如說是「短期助燃劑」。她認為，H200短期幫助中國大模型廠商進行開源訓練，事實證明這也確實確立了中國開源大模型在世界上的領先地位，讓千問、混元、Deepseek在全球AI市場佔據一席之地，也給中國自研晶片的發展和迭代創造爭取時間。

不過，特朗普宣佈的25%收入分成與安全審查，讓華盛頓握有「隨時翻臉」槓桿。

美國喬治城大學助理教授杜如松（Rush Doshi），同時是拜登政府的國家安全委員會成員在X上發文表示，美國放行H200晶片出口中國正是「AI賽決勝點」，白宮此舉可能決定AI競賽的勝負。他認為，中國已在電力、工程師等方面領先，放行H200將放大其優勢。

輝達稱H200 GPU具備顛覆以往的效能和記憶體功能，可大幅強化生成式人工智慧和高效能運算工作負載。 [Nvidia]

江凱明向BBC解釋，將H200銷售給中國是美國企業的營收考量，中國目前擁有籌碼，美國不希望這些籌碼被用來對抗美國企業。

卓薇安向BBC中文分析稱，從特朗普一貫的「美國優先」政策來看，這一步是權衡了國家安全、經濟效益、產業刺激、外交關係的綜合決策，相信是對美國長遠利益的考量。

「其實，這也標誌著在探索了全面封鎖的技術道路之後，中美兩國已經開始從自身利益出發，嘗試有條件『各取所需』的合作了。」卓薇安說。