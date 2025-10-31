特朗普難民新上限：7500人一年 民主黨痛斥

（德國之聲中文網）這份寫著簽署日期為2025年9月30日的白宮文件由總統特朗普親自簽發。其中還寫道，所接收的難民將主要是南非白人。

這份文件中稱，接收最多7500名難民的理由是“人道主義憂慮或國家利益”。所借收的難民除南非白人外，還包括“其他在母國受到非法或不公正歧視的受害者。“

自今年1月就任總統以來，特朗普已暫停接收難民，並表示，只有在符合美國最佳利益的情況下才會重啟。

數周後，他發起一項努力，接收南非白人在美國安置。不過，路透社9月早些時候報道，截至當時也僅有138名南非白人入境美國。

民主黨痛斥難民新上限

參眾兩院各自的司法委員會首席民主黨議員德賓（Dick Durbin）和拉斯金（Jamie Raskin）在一份與其他民主黨議員共同發表的聲明中表示，特朗普政府此舉違反了聯邦法律。

聲明中表示： “這份荒謬的總統決定不單在道德上站不住腳，而且是違法和無效的。”特朗普政府“越過數萬名等待多年的難民”，“以單一特權種族群體——南非白人為優先”。

特朗普政府尚未依照法律規定，與國會就該難民上限計劃進行磋商。民主黨議員在共同聲明中表示，現有程序旨在確保“法治，而不是任何總統的種族偏好或政治意願”。

特朗普政府一名高級官員則將磋商推遲的原因歸咎於政府關停，並表示在磋商完成前不會接收任何難民。

