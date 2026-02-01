特朗普：不久後印度將購買委內瑞拉石油

（德國之聲中文網）“我們已經達成了協議，或者說是協議的雛形。”特朗普在從華盛頓前往佛羅裡達州度假別墅的空軍一號上告訴記者。

路透社周五報道稱，美國已告知新德裡，不久之後可能就可以恢復購買委內瑞拉石油，以幫助替代俄羅斯石油進口。該報道援引了三位知情人士的話。

由於美國的制裁，印度此前並未大量進口伊朗石油，但在2022年俄羅斯入侵烏克蘭引發西方制裁、導致俄羅斯石油價格下跌後，印度成為俄羅斯石油的主要買家。

特朗普在8月份將印度進口商品的關稅提高至50%，以迫使新德裡停止購買俄羅斯石油。本月初，特朗普表示，如果印度不減少俄羅斯石油的購買量，關稅稅率可能會再次提高。

然而，財政部長貝森特在1月份表示，鑑於印度俄羅斯石油進口量大幅下降，可能會取消對印度商品額外征收的25%關稅。

特朗普在2025年3月對購買委內瑞拉石油的國家征收25%的關稅，並於去年威脅要對印度征收同樣的關稅。本周，美國政府取消了對委內瑞拉石油行業的部分制裁，以便美國公司更容易出售委內瑞拉原油。

特朗普周六的言論似乎反映出美印關系持續改善，過去一年來，兩國關系一直處於緊張狀態。

特朗普還表示，中國可以與美國達成協議，投資委內瑞拉石油。

“我們歡迎中國參與，中國可以就石油達成一筆不錯的交易。”特朗普說道，但並未提供任何細節。

委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，並於本周修改了相關法律，向私人和外國投資開放石油行業。

在馬杜羅執政期間，中國一直是委內瑞拉石油的主要買家。1月3日，馬杜羅被美軍抓獲，此舉遭到中國外交部的譴責，也使北京與加拉加斯的未來關系變得不明朗。

