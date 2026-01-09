特朗普：中國在台灣問題上的行動「取決於」習近平

（德國之聲中文網）根據《紐約時報》周四刊登的采訪報道，特朗普說：“他（習近平）認為台灣是中國的一部分，他要怎麼做取決於他自己。”

特朗普說，“但我已經向他表達過，如果他那樣做，我會非常不高興，而且我認為他不會那樣做。我希望他不要那樣做。”

特朗普是在談及習近平可能會從美國在委內瑞拉采取的軍事行動中吸取什麼教訓的時候作出上述表態的。

這位美國總統指出，他不認為兩種情況具有可比性，因為台灣對中國並不構成像馬杜羅政權對美國所構成的同類威脅。

特朗普還重申堅信習近平不會在自己總統任期之內——也就是2029年之前——對台灣采取行動。“也許他會在我們有了另一位總統之後這麼做，但我不認為他會在我擔任總統期間采取行動。”

自再度上任以來，特朗普多次拒絕正面回答如果台海爆發沖突美國將如何應對的問題。

特朗普政府去年年底發布的國家戰略文件將通過增強美國及其盟友的軍事力量，防止與中國在台灣和南海問題上發生沖突列為戰略目標之一。

中國外交部發言人毛寧在周五的例行記者會上就特朗普的這一表態回應稱“台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政”，並強調“解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉”。

