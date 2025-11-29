特朗普：將很快在委內瑞拉展開陸地行動
（德國之聲中文網）特朗普稱，美軍將“很快”開始在委內瑞拉境內打擊“委內瑞拉的毒販”。他表示，在美方行動下，南美毒販通過加勒比海走私毒品的路線已基本被切斷，因此“下一步將是在陸地上阻止他們”。不過，特朗普未說明具體將采取何種形式的行動。
自9月初以來，美國在南加勒比海襲擊了大約20艘快艇——大多來自委內瑞拉——船上載有疑似毒品走私者，造成80多人死亡。委內瑞拉將其稱為“法外處決”。國際觀察人士和專家也認為，此類行為顯然違反國際法。
“南方之矛”行動
委內瑞拉領導層似乎更擔憂的是美國這一系列行動所展示的軍事力量。過去三個月，美國海軍在委內瑞拉海岸附近集結了相當規模兵力，包括大約1.2萬名士兵和十余艘軍艦，其中甚至包括世界上最大的航空母艦。
委內瑞拉執政超過20年、日益走向威權化的委內瑞拉統一社會主義黨（PSUV），以總統馬杜羅（Nicolas Maduro）為首，將此視為對國家主權，乃至對他們自身統治的直接威脅。
美國方面稱，這項如今被命名為“南方之矛”的軍事行動，目標是打擊從南美洲輸向美國的毒品走私。但如此龐大的軍事部署令人懷疑，其目的是否僅限於此。地緣政治利益，例如削弱中國和俄羅斯在該地區的影響力；以及經濟考量，均被認為是潛在動機——委內瑞拉擁有全球最大的石油儲量。
“太陽集團”被列為恐怖組織
美國政府意在向委內瑞拉施壓，這一點毋庸置疑。特朗普多次將委內瑞拉總統及其政府稱為“毒梟恐怖分子”。美國甚至懸賞5000萬美元捉拿馬杜羅，是當年對“9·11”恐襲主謀本·拉登懸賞金額的兩倍。
本周初，“太陽集團”（西班牙語：Cartel de los Soles）——被指由馬杜羅領導的組織——已被美國正式列為恐怖組織。該組織名稱來源於委內瑞拉軍官肩章上的“太陽”標志，被視為涉嫌與委內瑞拉軍方有關聯的犯罪組織。而委內瑞拉執政黨PSUV歷來嚴重依賴軍隊來維持其統治。再加上委內瑞拉近年來成為南美最重要的毒品走私中轉地之一，加劇了外界對懷疑政府卷入毒品走私的猜測。
委內瑞拉加緊重整軍備——不僅僅停留在口頭上
馬杜羅否認“太陽集團”的存在，稱相關指控是“荒謬的謊言”，目的是為對委內瑞拉進行“非法干預”尋找借口。與此同時，他與內閣核心成員不斷煽動民族主義。周四在委內瑞拉空軍成立105周年慶典上，國防部長洛佩茲（Vladimir Padrino López）呼籲國民必要時“用生命捍衛國家”。
自9月以來，委內瑞拉政府已培訓數千名平民武裝技能，並動員了數萬民兵武裝。11月初，委內瑞拉軍隊據稱舉行了一場包含約20萬士兵和准軍事人員的大規模演習——這幾乎相當於該國現役軍力的三分之二。馬杜羅還聲稱，另有450萬名受過訓練的平民可被部署。
特朗普意在“政權更迭”？
特朗普模糊宣布的“陸上軍事行動”再次加劇了人們對他企圖以武力推翻馬杜羅政權的猜測。不過專家普遍認為，這種情況發生的可能性不大。
克拉根福大學拉美歷史學者克裡斯蒂安·茨維克（Christian Cwik）表示：“我不認為美國會計劃在委內瑞拉發動地面入侵，那可能會重蹈越南的覆轍。”美國從1965年至1975年試圖通過軍事介入來決定當地越南內戰的走向，支持反共勢力，但最終未能成功。
然而，包括茨維克在內的一些專家認為，美方對涉嫌走私基礎設施進行導彈或空襲定點打擊是可能的。柏林自由大學政治學者君特·邁霍爾德（Günther Maihold）也指出，目標可能是削弱PSUV的領導層。不過就目前來看還沒有任何跡象表明美國會采取這種行動。而且，兩位專家都強調，若美國發動攻擊，可能會使委內瑞拉本已嚴重分裂的民眾重新團結支持政府。
特朗普是否在尋求與委內瑞拉“達成協議”？
據美國新聞網站Axios本周援引政府消息人士報道，在發布新一輪威脅的同時，特朗普似乎也向馬杜羅傳達了願意對話的意願。
丹佛大學政治學者弗朗西斯科·羅德裡格斯（Francisco Rodriguez）對此並不感到意外。他一周前就在《外交事務》雜志撰文寫道：“特朗普在其任期內一貫用他在1987年出版的《交易的藝術》（'The Art of the Deal）一書中描述的策略處理復雜問題：通過升級局勢來為談判鋪路。”
國際危機組織（ICG）的菲利普·岡森（Phillip Gunson）也持類似觀點：“看起來，特朗普的本能似乎是應該通過談判，而不是卷入戰爭來解決問題。”然而局勢進一步升級似乎難以避免。岡森指出，如果特朗普的威脅不起作用，而美國也沒有采取軍事行動，“那艦隊就必須在未完成任務的情況下撤離——並承擔由此帶來的政治後果。”
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: Jan D. Walter
