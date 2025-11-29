特朗普：拜登用自動簽名筆簽署的文件全部「作廢」

（德國之聲中文網）美國總統特朗普周五（11月28日）在其社媒平台 Truth Social 上發帖稱：“凡是由‘瞌睡喬·拜登’（Sleepy Joe Biden）使用自動簽名筆簽署的文件——大約佔總數的 92%——從現在起一律作廢，不再具有任何效力。”

法新社指出，此舉的法律效力不明，被視為特朗普對其前任慣用攻擊手法的進一步升級。

特朗普在帖文中同時強調：“我在此宣布取消所有行政命令，以及任何不是由‘腐敗喬·拜登’（Crooked Joe Bide）親筆簽署的東西，因為使用自動簽名筆的人員是非法行事。”

自動簽名筆是美國總統辦公中長期使用的機械簽名設備。美國司法部早在 2005 年便表示，總統無需親筆簽署法案，可授權官員“代為附上簽名，例如使用自動簽名筆”。

歷任總統——包括特朗普本人——都曾在部分場合使用它來復制簽名。但共和黨人指控拜登政府“頻繁”使用自動簽名筆，甚至暗示有時是在拜登本人不知情的情況下使用。

眾議院共和黨人上月發布了一份批評自動簽名筆使用情況的報告，但其中並未提供證據表明拜登助手曾在其不知情的情況下代簽法律或行政指令。

保守派法律評論員埃德·惠倫（Ed Whelan）周五在X上指出：“特朗普當然可以廢除拜登的所有行政命令，無論這些命令是否由拜登親筆簽署。但對於其他類型的文件（例如國會通過的法案、赦免令），即便它們是拜登指示用自動簽名筆簽署的，特朗普也不能隨意撤銷。”

拜登團隊尚未就特朗普的最新言論作出回應，但拜登本人此前多次否認相關指控。他於今年六月再次表示：“我要說清楚：在我的總統任期內，各項決定都是我親自作出的——包括赦免、行政命令、立法和公告。任何暗示我沒有親自作決定的說法都是荒謬且虛假的。”

今年九月，白宮西翼柱廊正式落成一條展示歷任美國總統肖像的“星光大道”。然而，本應懸掛第46任總統拜登肖像的位置，卻被一張自動簽名筆簽名的照片所取代。

