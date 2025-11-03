特朗普：英偉達先進芯片不會給「其他人」

（德國之聲中文網）美國總統特朗普周日（11月2日）在空軍一號專機上向媒體談到英偉達（NVIDIA）最先進的Blackwell處理器。

上周四（30日）“特習會”後，特朗普向媒體表示，他與習近平討論到了英偉達芯片，但不涉及Blackwell。特朗普還說中方將與英偉達談話，引發外界猜測美方是否重新開放對中國出口高端芯片。

隔天特朗普接受美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）“60分鐘”節目訪談，主持人問到是否會允許英偉達出售最先進的芯片給中國，他回答“不會”。

特朗普說：“英偉達是世界頂尖的芯片公司，我們會讓中國跟英偉達往來，但不涉及最先進的產品，那些產品我們不會讓美國之外的任何國家取得。”歐康諾接著說：“因為那樣他們就會贏得AI的競逐。”特朗普回應：“也不見得，但肯定會得到同等的優勢。”

特習會給人們帶來怎樣的啟示？

在美國的高科技出口管制下，英偉達目前無法出售最先進的產品到中國；華府部分對中鷹派人士認為，若讓中國獲取美國最高階的科技，美國科技會被用來加快中國的軍事實力、不利於美國利益。眾院中國問題特別委員會主席、共和黨籍的穆勒納爾（John Moolenaar）29日便曾形容，把英偉達最好的AI芯片賣到中國“無異於提供武器等級的鈾給伊朗”。

為配合出口管制，英偉達設計了“降規版”的H20芯片，專供中國市場。不過，近期有消息卻指中國官方以安全風險為由，要求企業盡量不要使用英偉達的H20芯片。

英偉達執行長黃仁勳上周赴韓國參加亞太經合組織（APEC）峰會期間重申中國市場對該公司及美國的重要性：“服務中國市場，符合美國的最佳利益；擁有美國企業的科技，也符合中國的最佳利益……對兩國都最有利，我希望決策者最終也能得出這樣的結論。”

