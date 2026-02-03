特朗普：莫迪若停購俄油 美對印度降低關稅

（德國之聲中文網）特朗普周一（2月2日）在社交媒體上發文，證實他當天與印度總理莫迪通電話。特朗普稱莫迪同意印度停止購買俄羅斯石油，美國則將印度輸美商品“對等關稅”稅率從25%降至18%。

特朗普數月來一直敦促印度減少對廉價俄羅斯原油的依賴。2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫斯科在國際貿易上陷入孤立，印度利用了俄羅斯油價下跌的機會大筆采購。

特朗普還表示，印度也將開始把對美國商品的進口關稅降至零，並購買價值5000億美元的美國產品。“這將有助於結束目前正在進行的烏克蘭戰爭，這場戰爭中每周都有成千上萬人喪生！”特朗普在Truth Social上發布消息時說。

莫迪在X網站上發帖稱，他對特朗普宣布的關稅減免感到“欣慰”，並表示特朗普的“領導力對全球和平、穩定與繁榮至關重要”。莫迪說：“我期待與他密切合作，將我們的伙伴關系提升到前所未有的高度。”

打擊石油貿易施壓俄羅斯

今年6月，特朗普宣布美國將對印度商品加征25%的“對等關稅”，原因是其政府認為印度在縮小對美貿易順差和開放市場方面做得不夠。8月，由於印度購買俄羅斯石油，特朗普又對印度產品加征25%的進口關稅，使得關稅總額達到50%。

白宮一名發言人告訴美國有線電視新聞網，除降低所謂“對等關稅”，特朗普還將完全取消為迫使印度停止購買俄羅斯石油而額外征收的25%關稅。

因此在印度承諾停止購買俄羅斯石油後，印度商品的稅率可能降至18%，這與歐盟和日本等國家對印度商品征收的15%的關稅稅率相近。

特朗普上周六（1月31日）還表示，印度將購買委內瑞拉石油，從而避免從伊朗和俄羅斯進口。

據一位要求匿名的白宮官員透露，就在宣布與印度達成協議的同時，特朗普的特使威特科夫和女婿庫什納預計將於本周晚些時候在阿布扎比與俄羅斯和烏克蘭官員舉行新一輪三方會談，旨在尋求結束戰爭的方案。特朗普曾表示，他認為打擊俄羅斯石油收入是迫使莫斯科結束與烏克蘭近四年戰爭的最佳途徑。

特朗普宣布印度降低關稅幾天前，印度和歐盟剛剛達成一項自由貿易協定，該協定可能影響多達20億人口。該協定將使歐盟27個成員國與印度之間幾乎所有商品實現自由貿易，涵蓋從紡織品到藥品等各個領域，並降低歐洲葡萄酒和汽車的高額進口關稅。

