特朗普2.0一週年：台美關係的「晶片外交」實驗
對台灣人而言，美國總統特朗普（川普）的第二任期時間感受格外漫長。
過去一年，可以說是一場以晶片為籌碼的交易外交實驗。經過九個月貿易談判，台灣用半導體產業的戰略地位，換來輸美商品關稅下調至15%，雙方表示建立了「戰略經濟夥伴關係」，台灣在全球供應鏈中暫時站穩腳步。
然而，特朗普「美國優先」政策下，盟友與對手的界線越來越模糊，美國對台的支持也呈現矛盾——華府既推動了台灣史上最大宗軍售案，卻又在經濟與政治上讓台灣感到壓力。
分析認為，特朗普優先爭取台積電赴美投資，並在公開表述上回到「戰略模糊」，使台灣議題成為美中談判的「子議題」，安全保障更多依賴半導體的戰略價值。
BBC中文訪談多名專家指出，特朗普2.0任期一周年之際，台美關係與區域局勢仍充滿不確定性。傳統「大兩岸決定小兩岸」的框架已不適用，中國對台操作更具直接性與分眾化，而美中互動則走向領導人外交與議題拆分的新常態。
交易式外交下的「半導體戰略」
2025年1月20日，美國總統特朗普展開第二任期，4月宣布全球「對等關稅」。
台灣作為美國第六大貿易逆差來源，被課徵32%的高關稅，在特朗普首張表單中高居全球第四，稅率高於日本、韓國及歐盟等地，半導體則另行適用新稅率。當時外界估算，台灣對美出口恐減六成、GDP下滑近4%，總統賴清德民調也受衝擊。
美國此舉，被視為延續「美國優先」、利益至上的意識形態，不再明顯區分盟友或對手，衝擊美台關係的定位。
「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）向BBC中文表示，特朗普在公開表述上有別於前任的拜登，已回到較為傳統的立場，即對美國是否會防衛台灣維持戰略模糊。「就台灣議題而言，特朗普的優先事項似在於盡可能爭取台積電在美投資，於美國建立晶圓廠。」
特朗普的要求將被滿足。歷時九個月談判，美台於2026年1月15日達成貿易協議，將台灣輸美商品關稅由20%降至15%，與日韓持平，並取消疊加。同一時間，台灣半導體與科技企業承諾將在美投資至少2500億美元，以及在亞利桑那州再興建至少四座晶圓廠，額外投入約1000億美元。
台灣貿易談判代表、行政院副院長鄭麗君表示，針對美國未來可能課徵的232條款半導體及衍生品相關關稅，台灣在全球第一個取得相對完整且最優惠待遇，代表美國視台灣為「重要的半導體戰略夥伴」。美國在台協會（AIT）稱協議具歷史意義，將強化美國半導體產業、創造高薪工作並鞏固國家安全，並稱兩方為「戰略經濟夥伴關係」。
半導體產業是台灣經濟的命脈，僅台積電就占台灣GDP的8%，半導體產品更佔其出口近40%。
台灣成功大學政治系教授王宏仁向BBC中文表示，關稅談判美方高度聚焦半導體與AI供應鏈，顯示台美關係正從傳統安全依賴，轉向以供應鏈為核心的「經濟安全共同體」。
他分析，台灣「對美投資」已成主流，未來可能重塑產業地理與治理模式，不僅是把產線搬到美國，而是把研發、先進製程、先進封裝、生態系供應商、甚至能源與人才配置，一起納入美國境內可運作的供應鏈集群再組合 。
王宏仁指出，特朗普第二任期的對外政策更強調重新談條件、以籌碼換承諾，使台美既有的溝通模式出現變化，國安與經貿議題往往被綁在同一張談判桌上。他認為，這並非關係惡化，而是互動規則更趨向「以結果為導向」的交易治理。
王宏仁補充，從美國國安戰略文件比較可見，特朗普第一任期仍將中國視為戰略競爭對手，但在第二任期中則淡化此一定位，轉而視中國為「經濟再平衡的目標」。區域各國因此面臨「領導人互動更頻繁，但制度化承諾未必更清晰」的局面，並需要在供應鏈重組、投資承諾與軍費分擔上更配合美國需求。
美國德州山姆休士頓州立大學副教授翁履中向BBC中文表示，特朗普第二任期的對外政策以「交易結果」為核心，透過美國現有的優勢與中國談判，以確保美國在競爭中維持領先。他強調，在這種情況下，維持可供交易的條件格外重要。
他指出，與拜登政府經常公開表態支持台灣不同，特朗普對台灣的立場顯得更為低調。台灣議題在特朗普眼中是美中談判的「子議題」，重點集中在半導體產業的戰略價值。台灣的安全並非依靠美方公開承諾，而是透過半導體的地位在美中談判中獲得保護。
翁履中分析，特朗普「守護」台灣的方式並非強硬表態，而是透過與中國協調來降低衝突。特朗普希望在台灣仍具價值的情況下，推動半導體產業部分轉移至美國，但也清楚在任期內難以完全完成產業鏈的移動。
防衛承諾回歸傳統立場？
值得留意的是，特朗普第二任期對台灣防衛安全承諾回歸較傳統立場，即美國是否防衛台灣維持戰略模糊，特朗普也未在公開場合對台灣議題作出強硬表態。
美國學者葛來儀表示，在特朗普近期與中國領導人習近平的通話中，北京通稿引述他理解台灣對中國「非常重要」。「特朗普不希望美台關係影響其與北京談判的努力，但他仍核可逾110億美元的軍售案，顯示政府持續支持台灣自我防衛，同時希望透過嚇阻避免美國被捲入台海衝突。」
去年12月17日，美國國防部宣布，特朗普向國會提出一項規模逾110億美元的對台軍售計畫，將成為美國對台灣最大筆的軍事援助。
美國智庫「蘭德公司」政治學家郭泓均（Raymond Kuo）向BBC中文指出，過去一年整體而言，特朗普政府對台灣的支持訊號「呈現矛盾」，其一方面推動了台灣史上最大宗軍售案；另一方面，經濟與政治上的作為卻削弱了正面印象。即使台美關稅降至15%，與日韓持平，仍高於前一屆政府。
「特朗普多次發言貼近中國對兩岸的敘述，加深台灣社會對『被當成美中談判籌碼』的疑慮」。
他表示，美方高度交易式的政策，使得建立長期穩定的合作關係更具挑戰，「雖然許多國家未必熱切希望深化與北京的關係，但面對一個更難以預測的華府，這或許仍是一種必要的『戰略避險』。」
郭泓均表示，自1979年以來，美國對台政策始終維持「戰略模糊」，是否介入本質上是一項政治決定，最終取決於總統，特朗普政府的交易式外交一方面試圖嚇阻對手，另一方面卻在公開場合削弱夥伴信心，使得展示「決心」更加困難。
前美國國防部官員胡振東（Tony Hu）向BBC中文表示，比較特朗普與拜登政府的對台政策，可以看到兩者在表述上有所差異。前總統拜登在任內四度公開表示美國承諾防衛台灣，這為政策增加了明確性；相較之下，特朗普在第二任期重新引入戰略模糊，對外表述較為保守。
「然而，從實際行動來看，美國仍展現出維護西太平洋安全的承諾。」
他解釋，2025年底美國公布新版《國家安全戰略》明確指出台灣的重要性，認為若台灣落入中國之手，將使西太平洋被劃分為南北兩區，削弱美國在區域的安全架構。在具體行動上，美國停止了原定撤出日本沖繩部隊的計畫，放棄關閉普天間海軍陸戰隊航空基地、並將約 9,000名美軍調往關島與澳洲的安排；美日兩國決定保留這些部隊，並著手翻修自二戰以來已關閉的部分空軍基地，同時簽署新的區域使用協議。
「從這些行動來看，美國的意圖更加清晰，並非模糊不明。由此可見，兩屆政府在實際承諾上並無本質差異。」
台灣政治學者王宏仁也指出，特朗普第二任期在台美在安全合作上更強調「嚇阻能力的可驗證性」，其國安戰略對台灣議題的表述更為直接，將「嚇阻台海衝突」與「維持第一島鏈拒止能力」列為核心目標，並明確要求盟友與夥伴增加投入，擴大基地與港口的可用性，強化區域防衛能力。
未來三年仍「不確定性」
分析指，在台美關稅底定解決經濟議題後，將讓美國和台灣能把重心放回雙方最主要的共同利益領域，也就是安全議題。
美國智庫政治專家郭泓均指出，未來三年的關鍵詞是「不確定性」。美中台三邊關係都面臨顯著挑戰，台灣希望能穩定與華府的關係，以獲得政策一致性。他認為，美國新團隊必須展現更高的一致性，並建立跨部門協調機制。至於中國，能否扭轉經濟困境仍是關鍵；若經濟未改善，北京可能加大對外強勢行為。
郭泓均強調，台灣在國防現代化上仍需加快腳步，立法院必須確保特別預算與常規預算順利通過，並透過公開展示進展來提升社會士氣與美方支持。
台灣學者王宏仁則認為，傳統「大兩岸決定小兩岸」的說法在特朗普第二任期已不適用。中國對台操作更具直接性與分眾化，而美中互動則呈現領導人外交與議題拆分的模式。他指出，從川習通話的外電描述可見，中方強調台灣問題，美方則未跟進，顯示台灣並未被簡化為單一籌碼。
前美國國防部官員胡振東則表示，2026年美國將持續強化在西太平洋的軍事存在，以嚇阻中國。措施包括要求駐韓美軍具備更高靈活性、在沖繩與日本部署新型戰機，並擴大區域演習，強調快速部署與聯合作戰。
他預期今年中國對台威脅將持續增加，習近平將「統一台灣」視為任內必須完成的目標，美方將透過演習與部署展現嚇阻決心。2026年環太平洋軍演（RIMPAC）規模預期超過2024年，「台灣雖可能不公開參與，但仍可透過非正式觀察與簡報獲取經驗。」
台灣政治學者翁履中則指出，特朗普可能在4月訪中時與習近平討論多項議題，能否達成協議將成為關鍵。他認為，美中架構並未改變，特朗普已將世界視為「多分版圖」，台灣在特朗普時代相對安全，並非因為美國公開承諾防衛，而是因為台灣的戰略價值仍在。這種安全保障方式更傾向於「擱置台灣問題爭議、聚焦其他議題」，透過與中國的溫和協調來維持區域穩定。
至於台美經貿議題，他指出，雖然台灣對美關稅與日韓持平確保競爭力，但台灣付出的比例更高，真正挑戰在於如何「少輸為盈」，台灣政府應加強與美國州政府合作，減少廠商損失並爭取在地利益。同時，台灣內部的政治對立與分配不均也將持續帶來挑戰。
