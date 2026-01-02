特權量表延燒！應佳妤代母出征：認有特權
[NOWnews今日新聞] 國民黨北市議員應曉薇因京華城案遭黨內停權，恐影響2026年拚連任資格，女兒應佳妤近期常跑中正萬華區地方行程，代母出征意味濃厚。不過，最近卻被點名是特權代表，對此，應佳妤在元旦當天自拍影片表示，「我承認自己確實擁有privilege」。
應佳妤強調，面對這些說法，她選擇不逃避，但最想感謝的就是媽媽應曉薇，在高壓的工作與長年被放大的檢視下照顧她長大，給她衣食無虞與出國留學的機會。這是一個相對穩定、被支持的成長環境，「這些確實是privilege」，但從來不是靠不正當的方式得來。
捍衛媽媽清白 強調沒靠不正當關係取得
面對應曉薇的官司，應佳妤有感而發的說，這段時間外界對媽媽有很多指控，甚至說貪污，「對此，我必須很清楚地表達立場。我相信我的媽媽沒有，也沒有任何事實可以證明相反」、「如果要談privilege，我願意承認自己擁有。但如果要用這個詞來否定一位母親的努力與清白，我無法接受」。
應佳妤強調，媽媽給予的特權是時間、陪伴與價值觀，是在困難時仍然選擇正直與不逃避的態度，而不是任何人口中的非法所得。感謝媽媽給的一切，也願意站出來，清楚、冷靜且堅定地說，媽媽沒有做錯事。
什麼是台灣特權量表？
「台灣特權量表」是近期在社群媒體掀起的風潮，從選項中測出家庭環境與資源。起因是從Theards這一句「建中生大概不知道，光是你讀的是『建國高中』，本質上就已經是一種特權了」。一名軟體工程師Roger因此羅列了「台灣特權量表」，「在你18歲以前有過以下經歷的話，每一項得一分」，內容包含有沒有自己的房間、電腦、一對一家教、家中有沒有雇用清潔人員、家中有兩台車以上等項目，引起許多網友熱烈討論。
