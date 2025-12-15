特殊天候要留意 北水安守護您

GoOcean海域遊憩風險資訊」平台操作介面（新北市觀旅局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

冬季受東北季風盛行影響，東北角海岸好發瘋狗浪，屬於長浪的一種，而部分山區受地形效應影響，偶有大雨特報。新北市觀光旅遊局局長楊宗珉特別提醒，如遇中央氣象署發布長浪、大雨特報等特殊天候訊息時，切勿冒險前往水域遊憩。民眾亦可善用海洋委員會國家海洋研究院研發的「Go Ocean」App，該平台以簡明的綠、黃、橘、紅四色燈號顯示海域風險等級，讓民眾可清楚掌握遊憩海域的環境現況，避開高風險時段與區域，妥善規劃水域遊憩活動。

楊宗珉表示，為守護民眾安全，觀旅局聯合警、消及海巡同仁，組成水域安全巡查小組，定期前往新北市轄內水域實施巡查及安全宣導，另於特殊天候時，聯合警消人員至水域熱點稽查仍冒險從事水域遊憩活動之民眾。此外，新北市消防局也在熱門戲水景點周邊設置44處CCTV及廣播系統，並與中央氣象署合作，利用PWS災防告警細胞廣播訊息系統，如遇短時強降雨或山區暴雨時，提前發布預警簡訊，警示溪流下游活動的民眾有溪水暴漲的風險。

新北市水域安全巡查小組於冬季巡查瑞芳一帶（新北市觀旅局提供）

觀旅局指出，依據新北市政府113年2月6日公告，如遇交通部中央氣象署發布海上颱風警戒、海上陸上颱風警戒、海嘯警報、大雨特報、長浪警戒或當地平均風速達8級（巨浪）、浪高6公尺以上等特殊天候時，請勿下水從事水域遊憩活動。若經勸導仍執意違規進入從事活動者，將依《發展觀光條例》第60條第1項第2款規定，最高處新臺幣20萬元以下罰鍰。

新北市特殊天候不得從事水域遊憩活動之相關公告（新北市觀旅局提供）

楊宗珉呼籲，水域活動應以「安全第一」為前提，切勿心存僥倖。民眾於出遊前，應隨時留意氣象預報及各項警特報，並可至觀旅局行政資訊網(https://newtaipei.travel/administration/zh-tw/industryapply/newsdetail/205)或交通部觀光署行政資訊網(https://admin.taiwan.net.tw/)，查閱最新公告資訊，共同維護旅遊安全。