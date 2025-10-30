特殊奧林匹克融合幼兒運動會 創造友愛與勇氣舞台

南應大特殊奧林匹克融合幼兒運動會，幼童在幼保系學生協助下進行騎馬打仗遊戲。（南應大提供）

記者汪惠松／永康報導

一一四年特殊奧林匹克融合幼兒運動會，在台南應用科大盛大舉行。以「融合、勇氣、友愛」為主軸，邀請漢家幼兒園及啟聰學校幼兒共計八十人參加，由南應大幼保系七十位師生共同協助，透過地文化闖關遊戲寓教於樂，充滿創意與地方特色。

由中華台北特殊奧林匹克委員會、台南應大幼兒保育系與運動休閒與健康管理系、及台南大學附屬啟聰學校共同主辦的特奧融合幼兒運動會，由啟聰學校及漢家幼兒園四名幼兒手持會旗進場揭開序幕，並在幼保系學生帶來充滿活力的燈棍表演，及在「勇氣大爆發」熱身操帶動下，全場氣氛達到高潮。

廣告 廣告

同時也在中華台北特奧會理事長李錫津敲響銅鑼下，正式展開幼兒運動會，孩子們臉上洋溢著興奮笑容，積極參與以「台南在地文化」為主題的闖關遊戲，包括「採菱角趣」、「一起來去採文旦」、「安平大海戰」、「芒果樂園丟丟樂」、「虱目魚樂園」與「踢向安康」等六大關卡，寓教於樂，充滿創意與地方特色。

主辦單位表示，此次運動會不僅展現融合教育的精神，更透過運動與遊戲促進幼兒之間的互動與包容。特奧融合運動會的核心價值在於讓每一位孩子都能在友愛、尊重與支持的氛圍中，體驗運動的樂趣，建立自信與勇氣。

隨著We are the world音樂緩緩響起，活動在笑聲與歡呼聲中圓滿落幕，為參與師生與幼兒們留下難忘的回憶，也象徵中華台北特奧會及台南應大持續推動融合教育的堅定承諾。