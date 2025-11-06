特殊學生大展長才 南市舉辦特教學生才藝比賽

臺南市教育局為提供特教學生展現才藝舞台，在安平國中舉辦特殊教育學生才藝比賽，近250位學生參與，展現他們在音樂、舞蹈上的特殊才藝。

臺南市114學年度特殊教育學生才藝比賽，在永福國小王同學的精采表演下揭開序幕。

臺南市教育局主任秘書陳宗暘表示，今年特殊教育學生才藝比賽，共有42所學校，近250位學生參與，在比賽中老師的用心指導，讓大家看見特教生不一樣的才能。

陳宗暘表示，特教的孩子更需要舞台展現他們才藝，希望在師長及家長的協助上，讓大家看見孩子勇敢面對困難的勇氣。