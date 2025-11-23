特殊手勢可區隔攔公車順序？業者駁台中「江湖傳說」

台北市 / 綜合報導

民眾要搭公車可以在公車亭按鈴或舉手，但有時候一次來好幾輛公車進站，不知道要怎麼對應想搭乘這條路線的民眾，台中有公司司機貼文，民眾想搭乘第一輛公車就舉右手，第二輛舉左手，第三輛就比OK，這個說法在網路引發討論，但公車業者強調，按照規定也為了安全起見，公車進站都是按照順序，沒有聽過用不同手勢來區隔要搭哪輛公車。

民眾舉手要攔公車，大多數的人都是高舉右手，但如果一次來了好幾輛公車，要怎麼讓司機知道，我想要搭這輛車，民眾說：「他的車子的中間的時候，你就可以舉後面的(公車)。」

台中有公車司機畫了1張簡易的圖片，分享一個辦法他說，「第一台揮右手，第二台揮左手，還強調「通常公車司機都看得懂喔」，那如果想搭第三台怎麼辦，這名司機說，「左手居高直接比一個OK」，「他就看懂停下來你信不信」，這樣的方法，到底是不是真的。

民眾VS.記者說：「沒有，(沒有，你呢)，沒有。」民眾說：「沒有吧，哪有這樣的，應該不適合，對司機來說不好，司機看不到。」網路流傳，民眾舉右手跟舉左手，可以區隔1台與第2台的進站公車，伸出三根手指頭比OK，第3台公車司機就會知道，特殊手勢與讀心術的說法，公車司機有聽過嗎。

公車司機楊先生(非當事人)說：「這傳說沒聽過欸，司機都會看他(乘客)的，眼睛看的方向，有的乘客他會舉一隻手，指著後面那台車，這樣比較有效率啦。」公車司機強調只要在公車站按個鈕，LED燈就會亮起，司機遠遠就會看到號碼亮燈，就知道這一站有人要搭他的車，但台中流傳這樣的都市傳說，業者否認這個說法。

客運公司主管林先生說：「服務鈴他(司機)就會看得到路線，現階段主管機關，只要有人招手，你就是各路線就是要依序進站。」業者強調如果單純只用手勢或手指頭，不能成為公車進站順序的依據，因為司機遠遠的可能會看不清楚，也不確定民眾的意思，公車進站就是誰先到誰先停，進站與離站安全最重要。

