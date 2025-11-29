特殊教育國際交流 和美實校與日本桐加丘續約

（中央社記者陳至中台北29日電）教育部鼓勵各級學校國際交流，特殊教育也不例外，日本桐加丘特別支援學校師生近日造訪台灣彰化縣，與和美實驗學校續約姊妹校，未來將推動遠端教學、書信交流等多元合作。

教育部今天發布新聞稿，日本筑波大學附屬桐加丘特別支援學校在過去6年，因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情緣故，只能與和美實校線上交流維持合作關係。這次訪問團於本月24日來台，是闊別多時的實體交流，在師生共同見證下，雙方續約姊妹校合作備忘錄。

兩校在實體互訪前已透過課程視訊交流，讓台、日學生以英文及日文相互溝通、認識彼此，並進行主題式學習成果分享。活動當日，和美實校精心安排多項體驗與導覽活動，讓日本參訪團深入認識台灣科技輔具、未來教室等創新教學特色。

和美實校校長許弘憲表示，期盼未來能與日本夥伴在課程、專業與學生交流層面創造更多成果，安排固定的課程交流與互訪，形成長期、穩定且持續深化的關係。

桐加丘特別支援學校校長西垣昌欣對時隔多年，能夠再踏上和美實驗學校校園，深感欣慰。他也希望透過實地交流，激發兩校同學們更多的互動，開拓彼此的視野。（編輯：黃世雅）1141129