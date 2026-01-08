特殊選才雙榜錄取 南投高商洪詠智錄取暨南大學、逢甲大學

大學特殊選材管道錄取暨南國際大學經濟系及逢甲大學財經系的國貿科洪詠智同學(中)，與校長劉玲慧(左二)及導師劉致穎 (右二)、教務主任(右一)及國貿科主任(左一)合影。(南投高商提供)

南投高商校園傳來振奮人心的好消息！國貿科學生洪詠智在競爭激烈的大學特殊選才中，憑藉高中三年扎實的累積與亮眼的多元表現，成功脫穎而出，一舉錄取「國立暨南國際大學經濟學系」與「逢甲大學財務金融學系」。這份雙金榜的佳績，不僅是對他個人勤奮學習的最佳回饋，更是大學端對技職學子全方位素養的高度肯定。

洪詠智在學期間表現優異，學科成績始終名列前茅。他對語言學習充滿熱情，不僅曾遠赴澳洲研習、取得加拿大語言學校結業證照，更在PVQC觀光英文單字賽中橫掃校內冠軍及中區「金腦獎」。

除了語言優勢，他更展現了與時俱進的跨領域潛能，順利取得 AIL 人工智慧素養國際認證。此外，他關注在地永續議題，曾帶領團隊奪下 2025 嶺東科大綠色商業與永續經營創意專題競賽「亞軍」及全校專題第一名，充分展現新世代學子結合數位工具與在地關懷的能力。

「動靜皆宜」是師生對詠智的一致評價。他不只是班級與科科學會的領導骨幹，協助師長、樂於助人，私底下的他更是田徑場上的健將。他曾於南投縣運會高男組擲標槍項目勇奪第三名，這種「能文能武」的特質，讓他不論在學術研究還是體育競技中，都展現出極強的韌性與專注力。

導師劉致穎欣慰表示，詠智學習態度極為踏實，對自我要求高且具備主動規劃的能力，即便面對挑戰也從不輕言放棄，是個兼具實力與強烈責任感的學生。

南投高商校長劉玲慧對此深感榮耀，同時也表示，詠智的表現是『適性揚才』的最佳典範。他在語言、AI與體育的跨域成就，證明了投商學生只要勇敢嘗試，技職體系同樣能開拓廣闊舞台。學校將持續扮演最強後盾，陪伴每位孩子挖掘潛能，成就更好的自己。

面對耀眼的升學成果，洪詠智謙虛地說，這一切要歸功於學校提供的完善資源，以及導師與任課老師一路上的悉心引導，讓他能在多元嘗試中累積厚實實力。帶著師長的祝福，這位文武兼備的少年已做好準備，將在大學殿堂續寫精彩篇章。