特殊重大犯罪不得假釋 司院促請政院考量「有無違反國際公約」

行政院10月底通過刑法修正案，增訂兒虐致死、故意殺人判逾10年不得假釋規定，日前會銜司法院，司法院加註「有無違反國際公約」等3點意見，促請行政院留意及釐清。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕行政院10月底通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂兒虐致死、故意殺人等特殊重大暴力犯罪，若判無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不得假釋，日前會銜司法院；司法院研議後，加註3點意見，應考量有無違反國際公約的禁止酷刑原則、獄政管理或矯正有無窒礙等情形，促請政院留意及釐清，以兼顧社會安全及人權保障。

司法院今上午由代理院長謝銘洋主持院會，通過行政院所提的刑法部分條文，及刑法施行法第7條之2、第7條之3、第7條之4修正草案，將於辦理會銜作業後函復行政院。

行政院為遏阻特殊重大暴力犯罪，兼顧刑罰衡平及比例原則，10月30日就刑法新增草案明定兒虐致死、故意殺人、殺人未遂等特殊重大犯罪，經判無期徒刑或逾10年以上者，不適用假釋規定。司法院表示，為回應近日外界就刑法第77條修正草案關於不得假釋部分的疑慮，經參考相關論點研議後，加註3點意見，促請行政院留意及釐清，兼顧社會安全與人權保障。

司法院加註意見，包括「有無違反國際公約所揭櫫之禁止酷刑原則」；司法院指出，禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約、歐洲人權公約及已內國法化的公民與政治權利國際公約，有分別規定「酷刑」的定義及「任何人不得施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱的處遇或懲罰」的意旨，而此條文草案關於不得假釋的修正內容，是否屬於公約所稱「酷刑」或類似處遇或懲罰，有無違反上開公約的禁止酷刑原則，建請行政院說明及釐清。

司法院另一項加註意見，則是促請行政院評估「在獄政管理或矯正上有無窒礙」之處；司法院認為，以此條草案所定不得假釋罪名的刑法第271條第1項殺人既遂犯為例，大部分所獲刑度均落在「無期徒刑或有期徒刑逾10年」的範圍內，若一律不許假釋，在獄政管理或矯正上有無窒礙之處？建請行政院詳細評估。

此外，司法院也建請行政院留意「相關連的條文是否一併修正」。司法院指出，刑法第77條第2項第3款的「鑑定」用語在此次修正刪除，則相關連條文即刑法第91條之1的「鑑定」用語是否一併修正刪除，促請行政院斟酌。

