特派員在現場／習近平探索新盟友圈 APEC密集場邊外交

中國大陸國家主席習近平對南韓展開國是訪問，馬不停蹄會晤美國總統川普、日本首相高市早苗和加拿大總理卡尼，今天還要跟南韓總統李在明會談；習近平一舉一動備受國際關注，他靠著密集場邊外交，釋出中國願意和全世界合作的訊息，在這場由華府發起的關稅戰中，北京意圖藉魅力攻勢突圍，探索建構新的盟友圈。

中國大陸和亞太經合會成員國存在地緣政治競爭，尤其與鄰國的紛爭不斷，美國前總統拜登時期，發起結盟圍堵戰略，特別著重對印太區域的經營；在俄烏戰爭爆發後，中國購買俄羅斯能源提供經濟支持，以美國為首的西方國家發動一系列制裁；在川普上台後發動貿易戰，再次洗牌全球經濟秩序。

習近平在ＡＰＥＣ期間訪問南韓，一落地就先在機場旁會晤川普，美中領導人都稱就經貿問題深入交換意見，形成解決問題的共識；接下來對高市早苗強調戰略互惠、合作共贏和多邊協作。

至於對ＡＰＥＣ領袖會議和企業領袖會議的演講，習強調反對保護主義，抵制單邊霸凌，維護多邊貿易體制；此外，他也提支持供應鏈開放發展，穩定暢通。

貿易保護主義和建構無風險供應鏈，正是川普上台後高舉的貿易及國安戰略；雖前一天才跟川普談完，美中雙方都朝貿易戰暫時休兵發展，在川普離開後，習近平在以貿易自由化為主要精神的ＡＰＥＣ發表「政治正確言論」。

習近平從美國關稅受害者的角度切入，試圖吸引這些正因美國關稅政策而懸心吊膽的國家，盤算的就是盟國重新思考對外貿易政策的機會，探索對中經濟關係的可能性。

從北京與華府來回交手的經驗來看，習近平已從川普身上汲取經驗，軟硬兼施才是中國對外貿易本色。習近平欲藉魅力攻勢突圍，接下來就看「關稅帝君」川普的心意和美中關係的發展。

