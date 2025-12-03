特留分制度修法研議中 討論是否取消兄弟姊妹繼承權

立法院司法及法制委員會3日邀請法務部部長鄭銘謙（見圖）、司法院副祕書長王梅英就「民法繼承編特留分制度之檢討」進行專題報告，並備質詢。（圖／中國時報劉宗龍攝）

立法院司法及法制委員會3日就民法繼承編特留分制度進行專題報告，法務部在簡報中說明，特留分原是兼顧遺囑自主與家人基本保障的制度，但在家庭型態快速變動、社會觀念愈趨分歧的情況下，是否沿用現行架構，已成修法討論焦點。法務部表示，預計今年底提出研究報告，115年將進行研修會議，決定最終的修法方向，將聚焦兄弟姊妹特留分是否續存、比例是否調整、是否增列貢獻制度。

法務部指出，制度設計以遺囑自由為原則，同時保留一定遺產給近親，以兼顧生活安全與人倫需求；但在少子化、高齡化與家庭互動模式改變後，社會對制度是否仍合宜已出現明顯分歧。

近期民間連署主張刪除兄弟姊妹特留分並迅速通過附議，顯示改革聲量不低；也有人認為兄弟姊妹在照護責任上可能仍占重要角色，因此支持維持現行規範。

法務部說，法界對此同樣意見不一，有人認為保留兄弟姊妹特留分有助減少家庭爭議，也有人主張回到遺囑完全自由，甚至質疑制度本身是否仍具必要性。國際趨勢亦被列為參考，包括韓國憲法法院113年宣告兄弟姊妹特留分違憲、日本因應高齡社會調整制度、增設生存配偶居住權與特別貢獻規定等。

法務部回顧，105年曾提出降低特留分比例的修法草案，因外界憂心影響女性繼承保障而受阻，最終因屆期不連續而未完成。

面對最新民意動向，法務部已於今年4月委託專家重新檢討繼承編全章，研究成果預計12月底出爐，內容涵蓋遺囑自由調整、遺產分割、特留分比例與適用範圍等，後續將整合研究資料，召集學者進行研修討論，再據以提出新版草案，明年初啟動正式立法程序，並在預告後送交行政院審查。

法務部表示，社會對特留分制度意見歧異，包括降低比例、刪除兄弟姊妹特留分、全面廢除制度或維持現狀，各方主張差距大。後續修法將在遺囑自主、家庭倫理、弱勢保障與社會需求之間尋求平衡，作為制度調整的方向。

