特留分制度留不留？法務部報告曝：兄弟姊妹部分將於明年研議定案

[Newtalk新聞] 立法院司法及法制委員會今（3）日安排「民法繼承編特留分制度之檢討」專題報告，法務部出席說明現行制度面臨的社會變遷與爭議，指特留分制度原本為兼顧遺囑自由與家族生活保障而設，但在家庭結構巨變、民意分歧的今天，是否仍應維持既有架構，已成為修法檢討核心。法務部表示，將在明（2026）年正式啟動繼承編修法程序，兄弟姊妹是否仍應享有特留分、特留分比例是否調整、是否需增設「貢獻制度」等，都將納入全面檢討。

法務部於報告中指出，我國現行制度以尊重遺囑自由為原則，同時設置特留分以保留部分遺產給近親法定繼承人，目的在維持生活保障、符合人倫與社會政策需求。然而，伴隨少子化、高齡化及家庭互動型態改變，社會對此制度是否仍符合需求，已有明顯的意見分歧。

近期民間倡議「刪除兄弟姊妹特留分」的連署短時間內即通過附議，顯示民意對改革高度關注，但也有民眾主張應保留此制度，理由包括兄弟姊妹在特定情況下仍可能負擔主要的照護責任，故認為現行特留分規範具其必要性。

法務部補充，目前法界對此議題也並無一致方向，有學者認為保留兄弟姊妹特留分可減少家庭糾紛；但也有人主張應全面回歸遺囑自由，甚至質疑特留分制度是否仍應存在。國際立法趨勢同樣值得參考，例如韓國憲法法院於2024年宣告兄弟姊妹特留分制度違憲，理由是制度已不符合現代家庭結構，且不當限制被繼承人的財產處分自由；日本則因應高齡化修法，增設生存配偶居住權、特別貢獻制度等，調整方式更貼近現代社會。

法務部回顧，早於2016年該部曾提出降低特留分比例等繼承編修法草案，但因部分立委及婦女團體擔憂影響女性繼承保障而遭反對，最終因屆期不連續而未完成審議。

如今面對連署與民意變化，法務部已於今年4月委託學者重新檢討繼承編全章內容，研究將於今年12月底前提交，內容包括：遺囑自由的調整、遺產分割制度、特留分比例及其適用範圍等。後續法務部將彙整研究成果，召集學者專家展開研修會議，再依討論結論提出新版修法草案。預計明年初啟動正式立法程序，待預告徵詢社會意見後，送行政院審查。

法務部強調，目前社會對特留分制度仍有高度爭議，包含降低比例、刪除兄弟姊妹特留分、廢除整體制度，或主張全面維持現狀，各方立場多元且彼此衝突。未來修法將在兼顧遺囑自由、家庭倫理、弱勢保障及社會現況之間取得平衡，尋找最符合民意與時代需求的制度方向。

