特留分是什麼？夫妻揹25年房貸，妻罹癌過世，同父異母妹妹喊「我也有份」…法務部明年要修法
特留分是什麼？法務部明年要修法。民法現行規定，旁系血親有遺產繼承權，但台灣單身者比例增加、加上手足之情可能因長年疏離、價值觀差異甚至利益衝突而變得淡薄，希望改革「特留分」制度的社會聲浪與日俱增。 法務部長鄭銘謙12/3指出，法務部已將特留分議題列為修法重點，參考專家學者的研究成果，並衡酌國內外立法例，預計2026年初正式啟動民法繼承編的修法程序。這也代表象徵「兄弟姊妹特留分」制度可能將走入歷史。 台灣遺囑協會理事長、律師劉韋德認為，兄弟姊妹特留分的規定，被認為是一項過時且不合時宜的制度，不僅限制了個人的遺囑自由，更常因其懲罰無子女的本質，被質疑有違憲之虞。
特留分是什麼？怎麼計算
民法上的「特留分」，是指在繼承開始時，法律規定必須保留給每一位法定繼承人最低限度的遺產比例，以保障他們的基本繼承權益，避免被繼承人因個人偏愛而完全排除某些繼承人的分配權。
民法規定，兄弟姊妹在繼承順位上享有特留分，也就是即使立遺囑人不想讓他們繼承，法律仍保障其繼可繼承應分三分之一的財產。
特留分計算方式
根據《民法》第1223條，不同身分的繼承人特留分比例如下：
直系血親卑親屬（如子女）、父母、配偶：應繼分的1/2
兄弟姊妹、祖父母：應繼分的1/3
特留分性質
特留分是繼承人的一項法定權利，繼承人可以拋棄，但喪失繼承權或拋棄繼承者則無法主張特留分。此外，特留分制度僅限制被繼承人死後的遺產分配，生前贈與不在此限。
簡單來說，特留分就是法律保障每位法定繼承人最低可分得的遺產比例，無論被繼承人是否立有遺囑，都必須遵守此規定。
繼承順序
身分
各順序繼承人
配偶
1
直系血親卑親屬
應繼分 1/2
應繼分 1/2
2
父母
應繼分 1/2
3
兄弟姊妹
應繼分 1/3
4
祖父母
應繼分 1/3
無順序
*應繼分，字面上的意思就是「應該繼承的分額」，為法律規定之「預設」遺產分配方式
律師：特留分制度和現代社會脫節
但隨社會高齡少子化、單身者比率增加，加上僅因血緣而獲得財產分配權，引發許多爭端，越來越多民眾希望改革特留分制度；因此有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲刪除民法兄弟姊妹特留分，保障遺囑自由。
劉韋德律師認為，這項制度在過去大家庭時代或許有其意義，但隨著社會結構轉變為核心家庭，成年兄弟姊妹多數已經濟獨立，少有扶養或共居事實，對被繼承人的財產幾乎沒有實際貢獻，卻僅因血緣關係就能主張繼承權，顯然已與現代社會脫節。
更不合理的是，這項制度形同懲罰無子女者。根據現行繼承法，無子女者的兄弟姊妹可繼承其遺產並享有特留分；但反過來，無子女者因繼承順位在後，卻無法繼承有子女的兄弟姊妹的遺產。這種「單向繼承權」的設計，對選擇不生育或單身的個人極為不公平。
法務部：特留分2026啟動修法
法務部長鄭銘謙12/3指出，「特留分制度」是為保護法定繼承人，而對被繼承人之遺囑自由加以限制之制度，其立法目的是將遺產一部分保留給近親之家族，以保障其生活之必要，有其社會政策之考量。
事實上，法務部2016年擬具民法繼承編草案修正特留分規定，降低現有特留分之比例，當時各界尚對於代位繼承、降低特留分比例、「兄弟姊妹」之法定繼承人地位及其特留分等議題有不同意見，所以該草案未完成審議。
鄭銘謙表示，針對本次有民間團體對於「刪除兄弟姊妹特留分」議題之倡議提案於短期間內即獲附議成案，顯示出社會對於此議題之高度關切，且有一定比例之民意認為民法「兄弟姊妹特留分」之規定有修正必要。
鄭銘謙舉例，法務部曾收到人民之陳情意見，表示其弟弟因病失去意識，且無子女，然其弟之配偶卻對該弟弟置之不理，其弟弟實際上仍係由兄弟姊妹照顧，故而認為兄弟姊妹之特留分尚無不妥，且可使兄弟姊妹間仍存有互相照顧之保障，因此建議保留兄弟姊妹特留分之規定。
鄭銘謙指出，已經委託專家重新檢討民法繼承編全章，研究成果預計12月出爐，內容含括遺囑自由調整、遺產分割、特留分比例與適用範圍等，後續將整合研究資料，召集學者進行研修討論，再據以提出新版草案，明年初啟動正式立法程序，並在預告後送交政院審查。
國際趨勢：日韓已廢或導入貢獻制
法務部表示，在修法研議過程中，將參考多個外國立法例，以確保制度的衡平性。
韓國：南韓憲法法院已於去年（2024年）判決兄弟姊妹特留分違憲，認為其已不符合現代家庭結構與社會觀念。
日本：則是導入「繼承貢獻制」，強調財產的分配應考量繼承人對被繼承人或家業的貢獻程度。
鄭銘謙指出，未來的修法方向除了討論是否完全廢除兄弟姊妹的特留分外，也將一併檢視特留分比例是否應降低，以及是否應增列特別貢獻制度，以反映繼承人在生前對家庭付出的實際心力。
立委王婉諭挺廢「兄弟姊妹特留分」：變情勒工具
時代力量黨主席王婉諭也在臉書發文表態支持「廢除兄弟姊妹特留分」，並說明理由。
「為什麼一個終生毫無往來，也沒有幫忙扶養、照顧的手足，只因為『血緣』，就能推翻遺囑、分走遺產？」王婉諭發文表示，前陣子看到一個真實發生的故事，覺得好心酸。
故事的主角，是一對在市場擺攤的平凡夫妻：陳先生和陳太太。他們沒有孩子、相依為命，靠著賣水果一點一滴存下的積蓄，好不容易買了一間房，在擁擠的城市裡，終於擁有一間屬於自己的家。兩人揹了25年的房貸，卻在還清後不久發現太太生病罹癌。
王婉諭說，在生命走向盡頭的過程中，她最放不下的，就是陪她吃苦一輩子的先生。於是，她立下遺囑，清清楚楚寫著：「房子全留給先生。」希望充滿回憶的家能成為丈夫晚年最後的堡壘。但這份充滿愛的遺囑，卻終究敵不過冰冷的法律。
太太過世後，兩位素未謀面、同父異母的「妹妹」突然出現。她們拿出《民法》主張：「我們是姐妹，應該享有遺產的特留分。」
故事的結局很殘忍。陳先生拿不出鉅額的現金支付這筆特留分，最後，他被迫賣掉他和太太守護了一輩子的家，把錢分給這些毫無情感基礎的「法定親人」。
49%台灣人都可能遇到親情變質的風險
王婉諭說，陳先生失去愛人，還失去了家；但這不只是陳先生的悲劇，也是全台高達49%的「無子家庭」或「單身家戶」都可能面臨的風險，更是同志伴侶們最害怕的情況。「不生小孩」不是錯，法律不該變相去懲罰這些家庭。
王婉諭指出，現行的《民法》繼承編，其實還停留在過去的農業時代的宗族思維。講究宗族、講究血緣，不只把兄弟姊妹列為繼承順位，甚至還給了特留分。
假設沒有立遺囑，那照法律分配「應繼分」還說得過去。但問題在於，當逝者已經明確透過「遺囑」表達意願時，為什麼法律還要強行介入？在過去社會福利不足、性別不平等的年代，特留分的存在或許是有意義的，可以保障家族中的未成年子女、弱勢親屬。
王婉諭認為，時至今日，這份「善意」已經變質。成年的兄弟姊妹通常早已獨立生活，既無扶養事實，也無經濟依賴。特留分反而變成了「家族勒索」的工具，讓喪偶的人面臨二次傷害。
王婉諭說，放眼國際，韓國在 2024 年，已經把「兄弟姊妹特留分」宣告違憲。德國、日本、法國、瑞士，也沒有這樣的制度。
多數國家都認為，成年手足應各自獨立，法律不該強行介入。如今，台灣竟成為世界上極少數「有遺囑還必須分錢給兄弟姊妹」的國家，「這不是保存傳統，而是我們的法律怠惰，跟不上現代社會的腳步」。所以，她支持廢除「兄弟姊妹」的特留分。
更多今周刊文章
勞保退休金60還65歲領划算？勞保老年年金選錯「少領100萬」！先考慮這條件：除了回本還可能倒賺
北市國中排名曝光，公立五虎建北錄取率「這校5人就1人考上」！前輩親揭亮麗成績單背後的代價有多大
玉山銀行榮獲《今周刊》財管評鑑八大獎 以專業與創新贏得肯定
其他人也在看
日本大賽MVP「完全不想」打WBC！直言點出「這一原因」
體育中心／綜合報導WBC世界棒球經典賽明年三月將正式點燃戰火，各國參賽選手陸續表達意願，不過日本職棒生涯累積275轟重砲同時也是上屆經典賽的奪冠班底卻有不同想法引起討論。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 6
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 7 小時前 ・ 49
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 41
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 3 小時前 ・ 22
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 94
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 60
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 10
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1076
獨家／華碩資安事件延燒 駭客公布7竊密檔案驚見聯發科驅動程式資料夾
民視新聞／蘇恩民報導華碩集團前天驚傳駭客攻擊，知名勒索集團Everest在暗網公告取得1TB資料且「包含相機原始碼」，震驚科技業，前天深夜11點回應期限屆滿，Everest 隨即釋出7張截圖，證明竊密內容除了相機原始碼，還包括內部修補程式、測試工具、除錯日誌等多項機敏檔案，甚至秀出含有高通晶片修補軟體、聯發科驅動程式碼、虹軟科技的資料，顯示華碩應未支付贖金，而這起重大資案事件，是否隨著供應鏈延燒其他重量級跨國企業？聯發科、高通的商業機密是否外洩？全球科技界都高度關注。民視財經網 ・ 4 小時前 ・ 6
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 94
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
印航737飛機「離奇消失」13年 竟在1處找到了！
國際中心／王靖慈報導印度航空一架波音737居然在公司內部失蹤了整整13年，這架飛機停飛後就被航空公司忘了它的存在。在近日這架飛機終於被發現，更誇張的是，印度航空還未此默默付了12萬美元（約新台幣376萬元）的停放費，消息曝光後，引發國際媒體關注。民視 ・ 1 天前 ・ 14
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 160
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 60
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 470
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前 ・ 27
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 7