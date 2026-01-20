特登工廠移工 90天期限活用

農地違章工廠轉型的特登工廠，勞動部民國112年曾點頭給予6000名移工聘僱配額，哪知實際引用數掉一半。經濟部20日宣布，已與勞動部達成共識，新增「有效期」為90天，如業者未於效期內向勞動部提出招募許可申請，分配名額將自動失效，避免影響其他業者申請需求，首批業者須於4月24日前招募，不然名額將收回開放重新申請。

因應特定工廠業者人力需求，經濟部產業發展署於113年及114年，受理完成審核後，已將全數移工名額核配完畢。然而，據統計資料，已取得配額業者約有半數尚未向勞動部申請招募許可，影響後續經濟部為業者爭取新額度時程。

為何這些工廠申請卻不實際聘僱？產發署說明，特登工廠多為中小企業，這次遇到美國對等關稅衝擊，營運下一步不確定，因此聘僱保守。

「特登工廠3K5級」，也就是有辛勞、危險、骯髒程度以及5級的環境負擔業者，因為徵工不易，為此政府會同意可申請核配移工。經濟部與勞動部協商出一批6000個名額，供廠商聘僱本勞一定比例可以核配。

新規定是把「特定工廠移工資格認定函」定出效期，給予90天。經濟部表示，定出期限是希望外籍移工名額可以活用。所以業者如未於效期內向勞動部提出招募許可申請，原核配名額將自動失效。舉例如最後剩下2000人，這些名額會重新開放，給有實際需求的業者申請。前2年已取得認定函的特定工廠業者，今年4月24日是最後聘僱期限。

至於失效被收回名額業者，產發署強調，他們如有需要，仍可重新提出申請核配，不會禁止。