特種部隊疑在阿富汗涉戰爭罪行 英國防部下令調查
（中央社倫敦1日綜合外電報導）一名前英國高階軍官在公開調查中表示，10多年前駐紮阿富汗的英國特種部隊疑似犯下戰爭罪行，包括涉及法外處決，而軍方指揮系統普遍知情，卻未採取任何行動。英國國防部下令對此展開調查。
路透社報導，根據英國廣播公司（BBC）播出的電視紀錄片，英國精銳的空勤特種部隊（SAS）突擊隊員在阿富汗執行任務期間，在一些可疑情況下殺害至少54名阿富汗人。
相關調查正在檢視英軍於2010年中至2013年中進行一連串夜間突襲行動。他們當時與以美國為首的聯軍，在阿富汗對抗塔利班（Taliban）和其他武裝分子。
英國皇家憲兵（RMP）曾就駐阿富汗部隊是否涉及不當行為，包括針對SAS的指控進行多次調查，但國防部先前表示，沒有發現足以提起指控的證據。
此次調查目標是確認是否存在有關法外處決的可信資訊、皇家憲兵在多年後針對相關疑慮的調查是否妥善進行，以及非法殺戮行為是否遭到隱瞞。
根據今天公布的新證據，時任英國特種部隊總部作戰助理參謀長、代號N1466的軍官透露，早在2011年，他就對遭殺害的被俘人數感到困惑。
他表示，任務後檢視報告（After-action reports）顯示，在戰鬥中被擊斃的敵軍人數超過繳獲的武器數量，且有關被俘人員在遭拘留後多次試圖拿起武器或使用手榴彈的報告似乎不可信。
N1466告訴調查的首席律師葛拉斯戈（Oliver Glasgow）：「我要明確指出，我們談論的是戰爭罪行…我們談論的是以假借攻擊英軍為由殺害被拘留者。」
他說，他曾向特種部隊指揮官通報相關問題，而對方僅下令檢討作戰策略。
BBC指出，根據英國管理武裝部隊的法律，若指揮官察覺潛在的戰爭罪行而未通知憲兵，屬刑事犯罪。
他在證詞中說：「我強烈懷疑有人非法殺害無辜的人，包括兒童，我對此深感不安。」
「我逐漸意識到，法外處決問題不僅限於英國特種部隊一個分隊的少數成員所為，可能是整個英國特種部隊中更普遍、且似乎有許多人知情的事。」
N1466還說，他所屬的UKSF3與UKSF1這兩個特種部隊單位之間存在激烈競爭。
N1466在調查中說：「我也意識到，有些人可能會把我描繪成…我與英國特種部隊唱反調，好像我有什麼不可告人的目的…我要強調，事實並非如此。」
他說：「我們加入英國特種部隊不是為了從事這些行為…不是去射殺睡夢中的幼童，或隨意殺人…這與特種部隊的宗旨背道而馳。我相信大多數人不會希望縱容或掩蓋這種行為。」
相關調查目前仍在進行中。（編譯：劉文瑜）1141201
其他人也在看
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 14 小時前
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 小時前
台海若開戰「台灣沒勝算」？邱世卿點出致命弱點：台灣完全無法承受戰爭
面對兩岸局勢升溫，台灣政府啟動多項防衛計畫，外交與軍事策略同步應對挑戰。對此，軍事專家邱世卿認為，台灣現在大多老百姓已對政治人物沒有任何期待，「但我寄託希望與期望給廣大民眾，就是大家要真的對戰爭要認真去理解。」邱世卿在風傳媒節目《下班國際線》提到，最近很多人拿到《全民國防手冊》，但裡面告訴你的戰爭敘事跟實際是不同的東西。有很多在螢光幕前，教導大家如何應對戰爭......風傳媒 ・ 1 天前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 2 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
領一萬卻拒承認中華民國是國家 中配被轟"被討厭不是沒道理"
政治中心／綜合報導來台四個月的中配"若瑜"，在YT上分享自己領到普發一萬，有網友稱領一萬就要承認中華民國是國家，沒想到她回錢要拿、你的要求做不到，遭網友砲轟中配被討厭不是沒道理，該名中配將影片轉為私人並發出道歉信，稱是留言的人引導說不好言論，再被網友吐槽根本沒有認錯的心，一點誠意也沒有。民視 ・ 1 天前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 1 天前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 1 天前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
國民黨將正式提名鍾東錦爭取連任！鄭麗文：英雄不怕出身低
2026年地方大選將至，國民黨主席鄭麗文今（29日）被問到苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事時，她表示，鍾東錦已恢復黨籍，且執政成績也是有目共睹，並指「英雄不怕出身低」，他是一個勵志故事，國民黨將會正式提名鍾東錦繼續連任。中天新聞網 ・ 1 天前
他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲近日受訪砲火全開，不但重提當年台南市議長選舉跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光
即時中心／高睿鴻報導明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；對民進黨而言，如何在極艱困的台北市選區，向擁有連任優勢的蔣萬安製造壓力，也是支持者的關注焦點。綠委王世堅雖已表態無意角逐市長，但近期卻傳，他私底下仍動作頻頻、積極扮演「母雞」職責，力挺自家子弟兵選市議員，如中山大同選區賴俊翰、松山信義區呂瀅瀅等人。對此，賴俊翰今（29）早也出面回應了。民視 ・ 1 天前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 22 小時前
喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲
民進黨高雄市長初選戰火四起！立委邱議瑩昨舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，邀蘇貞昌、陳水扁力挺，現場喊出突破4萬人。最新民調更顯示，邱議瑩領先其他3位同黨對手，支持度更是國民黨柯志恩的2倍之多，引發國民黨質疑「民調數字加錯」，民調單位隨後澄清尚有其他分類數據。面對民調領先，邱議瑩強調要持續努力，奮力向前衝！TVBS新聞網 ・ 18 小時前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 15 小時前
挺賴清德增國防預算！王世堅指國情報告應談國家困境：若為1.25兆那不必
總統賴清德提出8年1.25兆的國防特別預算，在野黨則認為應該邀請賴清德到立法院進行國情報告。對此，民進黨立委王世堅1.25兆國防特別預算是合乎情理，他認為不必為了1.25兆到立法院國情報告，但可以邀請賴清德說明現在國家面臨的困境，這可能更恰當。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 20 小時前
台南開5小時到花蓮取款 女車手遭設局落網｜#鏡新聞
台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。鏡新聞 ・ 18 小時前