特種部隊雪橇犬護島 專家要美等千年

美國總統川普盯上格陵蘭島，聲稱不排除通過武力奪取該島。為加強在格陵蘭島的軍事存在，丹麥政府先前已計畫購買2艘新的北極巡邏艦，加強雪橇犬「特種部隊」巡邏。然而，專家認為，由於格陵蘭人口僅約5.8萬且缺乏自主武裝，美軍憑藉強大的海空優勢及現有的「皮圖菲克空軍基地」，能輕易完成閃電式占領。但排除軍事手段，專家則看衰，川普想要拿下這座世上最大島嶼，恐怕還要再等1000年。

BBC引述專家指出，美國軍事雖能快速占領該島，但會摧毀北約盟友關係並違反國際法；外交收購面臨丹麥拒絕、預算高昂及法律程序僵局；政治影響則是支持格陵蘭獨立以換取防務合作，但難以直接掌控礦產資源。三者均受限於國際法與當地民意。

廣告 廣告

自冷戰以來，丹麥一直透過雪橇巡邏，來宣示對格陵蘭島北部及其未開發的礦產資源的主權。作為地表上獨一無二的軍方雪橇犬巡邏隊，「天狼星巡邏隊」是由丹麥國防司令部於1950年成立的特種作戰部隊，負責在格陵蘭巡邏，目前隸屬於丹麥海軍。該部隊最初名為「堅決行動」，1953年更名為「天狼星」，以紀念天狼星中最亮的恆星。

「天狼星巡邏隊」由6支雙人小隊組成，半年內巡邏16萬平方公里。每隊14隻精選格陵蘭犬每日挺進30公里，5年服役里程逾2萬公里，極寒中展現超強耐力。

丹麥安全專家韓森告訴BBC，只要格陵蘭島民眾反對，除非美國動武，否則任何試圖奪島的行動，都將以失敗告終。目前，島上沒任何政黨發起加入美國的競選活動。韓森指出格陵蘭島更有可能再次成為歐盟成員國，川普政府還剩3年任期，但格陵蘭人的眼界，可能長達1000年之久。