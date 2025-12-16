「特等羊」街頭狂奔！飼主追到崩潰：有抓回來了

桃園市中壢區昨晚驚現咖啡色山羊衝入車道，還一路狂奔至對向車道。（圖／授權自Threads@wwlu.ig）





桃園市中壢區昨日晚間民權路三段往市區方向，竟有一隻咖啡色山羊從路旁竄出，甚至一路狂奔並跨越到對向車道，導致機車騎士緊急閃避，現場一度相當驚險。未料這隻脫逃主角並不是普通的羊，而是中壢仁海宮建廟200週年活動比賽的「特等羊」，畫面曝光後迅速在網路引發討論。

有網友在Threads發文直呼崩潰：「瘋掉！！在中壢遇到羊的機率有多高！？！？追得回來嗎⋯超危險。」從後方駕駛拍下的影片可見，山羊跑速驚人，衝進車道後不斷靠路中間移動，甚至一口氣跨越分線、奔向對側車流，沿途機車騎士也急忙超車閃躲，避免撞上牠。飼主也一路追在後方，卻被牠狠狠甩開。

影片曝光後，許多網友紛紛留言表示，「羊：我只是想去市區逛逛」、「這是中壢限定版奇遇」、「羊肉爐跑出來的吧！」。此外，飼主也現身留言回應，說明因繩索磨斷才讓山羊脫逃，並坦言追羊追到精疲力盡，所幸最後已成功找回，最後也向用路人致歉。

