特管法修正引爭議 醫美學會：恐傷基層醫美生態

衛福部近期公布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，引發基層醫師、醫學會與產業界強烈反彈。台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光醫師表示，若以醫策會壟斷評鑑、並以PGY為唯一強制門檻，恐造成基層醫美體系崩解、國際競爭力下滑。

台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光醫師表示，若以醫策會壟斷評鑑、並以PGY為唯一強制門檻，恐造成基層醫美體系崩解、國際競爭力下滑。（圖／陳俊光提供）

修正草案要求執行特定美容醫學處置的醫師，每年應完成32小時訓練。然而，台灣微整形美容醫學會現行的專科認證制度已遠超過政府所訂標準。該學會專科認證申請資格要求需連續維持2年會員資格，並於會員資格期間修滿60分專業學分；專科醫師換照制度則規定每5年換照一次，換照需於5年內再修滿120學分，以確保持續專業精進，未來還將增設「術科考試」，提升技術審查層級。

陳俊光理事長指出，台灣微整形美容醫學會20年來已累積1400多位會員，這套自律制度運作多年且完整透明，是醫界自行建立的專業門檻。他擔憂，若忽視既有民間專業制度，恐排擠已投入系統學習的醫師。

針對草案擬由醫策會對全台2000多家醫美診所進行強制評鑑，陳俊光理事長表示：「因醫策會評鑑原本主要用於醫院等級，負責全台醫院評鑑，若將全數醫院及醫美診所均納入單一機構評鑑，人力和行政上負擔加大，反易造成制度失序，影響醫療體系運作。」他建議，若要提升品質，應由「具有公開制度與醫界代表性的醫師公會全國聯合會」或整合多個學會共同參與，而非倚賴單一機構。

修正草案要求執行特定美容醫學處置的醫師，每年應完成32小時訓練。然而，台灣微整形美容醫學會現行的專科認證制度已遠超過此標準。 （示意圖／Pixabay）

關於草案要求施作光電、針劑等特定美容醫療處置的醫師必須先完成PGY訓練，陳俊光理事長認為：「PGY內容偏重急診與內外科基礎，與微整形所需的注射技術、光電能量醫療與術後風險管理並非完全相關。」他進一步指出，若硬性要求PGY且未有相關配套措施，許多現役醫師恐無法短期達標，因此應不溯及既往。

近年海外醫美風潮興盛，但醫療糾紛也層出不窮。陳俊光理事長提醒，跨國醫療最大的問題不僅是語言差異，更在於術後發生問題時，無法及時獲得協助。他警告，若國內醫美環境因政策過度緊縮導致服務量下降，恐將促使更多人轉向海外醫美市場，反而使民眾面臨更高風險、無法維權，因此更應審慎評估政策的長期影響。

基於上述考量，陳俊光理事長提出三大訴求：「應尊重並納入醫學會既有自主認證制度，避免重複立法與排擠專業養成體系。也須避免由單一機構壟斷全國醫美評鑑制度，由醫師公會全聯會或多元學會共同參與。PGY規範則應以臨床實證為本，不應將非直接相關的訓練作為唯一門檻。」他強調，在追求醫療安全的同時，也應兼顧制度可行性與產業永續發展。

