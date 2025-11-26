特管法修法引震盪 台灣微整形美容醫學會籲：恐傷基層醫美生態與民眾權益
（生活中心／綜合報導）衛福部近期公布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，引發基層醫師與醫學團體高度關注。台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光醫師指出：「若以PGY（醫學院後基礎訓練）作為唯一進入門檻，並由單一機構主導全國評鑑，恐造成基層醫美體系崩解、人力斷層，政策可能『與保障安全的初衷背道而馳』，非民眾之福。」
學會自律標準 遠高於草案要求
針對草案要求執行特定美容醫療處置的醫師須完成32小時訓練一事，台灣微整形美容醫學會表示，醫界早已建立更嚴謹、制度化的專業養成機制。陳俊光理事長指出：「學會現行的專科認證制度不僅不是『最低標準』，更遠高於政府所訂標準。」
依現行制度，醫師若欲申請專科認證，必須連續具備兩年會員資格，並在此期間修滿60分專業學分，方能進入審查程序。而取得認證並非終點，專科醫師仍須每五年換照一次，並於換照前再次累積120分學分，以確保臨床知識與技術持續更新。為提升品質把關，學會也規劃未來增設「術科考試」，將審查標準從理論延伸到技術驗證，進一步強化臨床安全。
陳俊光理事長強調，台灣微整形美容醫學會20年來累積逾1400名會員，這套制度已運作多年，具備透明、循序與持續精進的特性，顯示專業團體對自律要求從未鬆懈。換言之，醫療品質的提升是基於長期且系統化的專業認證養成。
醫學會籲「教育認證優於評鑑考核」 多元醫學會共築專業門檻
草案規劃由醫策會對全台約2000家醫美診所進行「強制評鑑」。對此，陳俊光理事長指出：「特管法的核心應是『保障病患安全與權益』。現行合法評鑑量能有限，若同時納管全台醫院與醫美診所，勢必造成龐大人力成本，恐讓基層診所無法負擔而退出市場，導致制度失衡，影響整體醫療運作。」
台灣美容外科醫學會理事長林孟羲，同時也是整形外科醫師補充：「目前特管法的現行制度，已可透過『特定手術登記、醫師資格稽核、麻醉與後送計畫查核』達到實質的風險控管，反對再新增強制評鑑，若草率執行恐導致『有醫師、沒場域』的矛盾。當合法診所因成本或行政壓力被迫退出市場，不僅侵害醫美從業人員的職業權，民眾醫療需求還可能外移至海外或流向地下場所，反讓民眾面臨更高風險、更難求助法律與醫療系統保障，無法維權。」
兩位理事長共同強調，若政策目標是提升品質與安全，制度應回到「專業、公開、代表性」的原則，建議由醫師公會全國聯合會或結合多個專業醫學會共同參與，並強化教育認證，加速醫美品質提升與為民眾把關。
PGY與臨床能力不完全相關 且應不溯及既往
針對草案要求施作光電與針劑等特定美容醫療處置的醫師，必須先完成PGY訓練一事，陳俊光理事長表示：「支持分級管理與基本臨床訓練，但若將PGY做為唯一且硬性的准入門檻，而缺乏配套與過渡機制，將使大量已執業的醫師在短期內無法達成要求。」
陳俊光理事長進一步強調：「政策應遵循『不溯及既往』原則，避免影響現行醫師執業權益；制度重點也不應只聚焦在『科別背景』，而應回到真正能提升醫療安全的核心——專業教育、臨床訓練以及持續進修制度的完善，才能達到保障病患安全的真正目的。」
學會三大訴求：回歸專業、透明、可行
陳俊光理事長表示，學會支持提升安全、強化品質的政策目標。然而，他強調法規調整應建立在「制度化溝通」與「專業共識」之上，才能避免衍生新的風險，真正保障民眾權益。針對草案，陳俊光理事長提出三項訴求：
應尊重並納入醫學會既有自主認證制度，避免重複立法與排擠專業養成體系。
醫美評鑑制度考慮由醫師公會全聯會或多元醫學會共同參與，應強化「教育認證」優於「現有評鑑」。
分級管理應以臨床實證為本，不應將非直接相關的訓練作為唯一門檻。
陳俊光理事長最後強調，唯有在「安全」、「專業」與「可行」三者取得平衡，才能讓政策真正落地，推動台灣醫美產業朝向健康與永續發展。
更多引新聞報導
蔡阿嘎回應！蘿拉刷卡紀錄一箱曝光 絞肉機女神：敢花不敢認
國分太一被抓包「房間強吻、傳下體照」！性騷擾細節全曝光
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 5 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
獨家／CPB選秀吸逾10國600選手參加 前統一獅教頭呂文生出任教練
中國棒球城市聯賽（CPB）規劃明年1月開打，選秀會今（26日）登場，吸引了12個國家、近600名球員參加。本刊掌握，當中雖不乏台灣籍選手，但都屬中職戰力外球員；不僅如此，曾效力中職統一7-ELEVEn獅隊，後擔任統一總教練的「飛總」呂文生，也將在CPB球隊執教鞭。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 6 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 5 小時前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 9 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 21 小時前