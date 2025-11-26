特管辦法修法引醫界內戰 病友協會表態挺衛福部

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部預告「特管辦法」修法草案，引起醫界2派內戰。台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿強調，安全是所有醫療的核心，協會支持衛福部提出的醫美管理調整，也希望讓消費者能在安全的情況下，完成「讓自己變得更好」的選擇。

衛福部於14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文草案，要求提供醫美服務的醫師須經過2年PGY訓練，並對服務內容風險採取分級管理，擬要求高風險的醫美手術執行院所參與評鑑，但醫界對於是否溯及既往、要求診所參與評鑑等問題，出現2派意見。

廣告 廣告

「變美，本就不該是場冒險」，劉桓睿說，近年社會對醫美的需求愈來愈高，一方面市場蓬勃發展，另一方面則是部分醫美事故引起民眾不安，2016年減脂手術致死案、2018 年抽脂致死案、2021 牛奶針致死案，到2024年電波拉皮舒眠後死亡案，都加深社會對醫美風險的疑慮。

劉桓睿強調，醫美本質仍是醫療行為，安全不能憑運氣，缺乏足夠的管理機制，不僅影響診所或當事人，也對整個社會造成連動效應，除了加劇民眾對於醫美的不信任，也會出現劣幣驅逐良幣、真正具備專業訓練的醫療人員受牽連的情況。

此外，劉桓睿提到，醫美措施若發生併發症，後續急救與治療往往會回到健保體系，等於全體人民要共同承擔成本，當療程具有侵入性、使用麻醉或影響身體機能時，適當的規範可以讓病人更安全，也能確保執行者具備必要的能力與設備。

劉桓睿說，醫療服務已經走入日常生活，醫美的安全性與透明度就更加重要，制度就不能停留在「特例管理」的思維，無論是第一次嘗試的年輕人，或已經固定保養的族群，大家都應該在「理解風險」與「有能力保護自己的資訊」中做選擇，而不是在資訊不對等中自我摸索。

對於特管辦法修法，劉桓睿表示，協會支持衛福部提出的調整作法，認同適度的監管並非增加障礙，而是提供明確的標準，讓專業成為保障，也讓消費者能放心，希望透過這次修法，讓日漸普遍的醫美服務讓人更加安心、透明、值得信任。

【看原文連結】

更多自由時報報導

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

台積電打破沉默！今對前資深副總羅唯仁提告

台積電為何拖快一個月才告洩密羅唯仁？ 財經網紅解析原因

國軍上將人事調整再傳變化 海軍司令唐華上將有「動」的跡象

