特管辦法修法爭議延燒！醫事司12/3再開會 醫美團體將提3訴求

台灣形體美容外科醫學會常務理事邱正宏指出，醫學會將於週三(12/3)的會議中，再提出3點訴求。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部力拚修正特管辦法，消滅醫界「直美」現象，卻引起醫界正反兩派意見內戰，上週三醫事司邀集40個醫界團體，取得2大共識，其餘爭議則將於本週三(12/3)再議。台灣形體美容外科醫學會預計再提出3點訴求，包括修法不溯及既往、採鼓勵性認證機制，以及衛福部協助診所就近簽約後送醫院等。

目前醫師訓練包括6年的在校學習與2年的「畢業後一般醫學訓練計畫(PGY)」，近年來有部分醫師未完成2年PGY訓練就投入醫美工作，被稱為「直美潮」。

為此衛福部預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法(特管辦法)」部分條文草案，要求醫師一律要完成PGY才能投入醫美市場，並新增風險分級管理機制，並要求高風險的醫美手術執行院所參與評鑑，相關修法力拚明年元旦上路。

然而，修法草案推出後，就引起醫界正反兩派內戰，支持修法的團體認為，此舉有利於增進台灣醫美服務的安全性，並強調醫美本質上仍是醫療行為，不能與一般商業行為類比；但反對修法的團體擔憂，此舉恐影響醫師生計，也將在短時間內衝擊醫美服務量能，讓民眾轉向尋求海外醫美資源。

台灣形體美容外科醫學會常務理事邱正宏指出，隨著海外醫療旅遊迅速升溫，國人前往韓國與中國接受整形療程的案例持續攀升，相關糾紛與憾事也接連發生，部分地區更因大量觀光客湧入、診所間激烈削價競爭、治療流程被迫量產化，導致醫療品質下降。

邱正宏說，海外醫療最致命的風險在於術後責任鏈，一旦人置身國外就被完全切斷，民眾無法回到手術國家處理、無法聯繫原醫師、欠缺後送制度支援，最終導致小問題變成大憾事，對於這次「特管辦法」修法，醫學會粗估有600名醫師受到影響，若這些醫師都要返回醫院訓練，恐衝擊國內醫美量能，反而讓民眾轉往風險更高的國外尋求醫美服務。

因此，邱正宏指出，醫學會將再於會議中提出3點訴求，對於PGY方面要求，希望可以不溯及既往、給予轉圜餘地，讓已經進入醫美市場的醫師繼續提供服務，若希望加強訓練，可透過學分、進修等方式，讓醫師慢慢累積足夠的資歷。

邱正宏表示，認證方面則希望採用鼓勵性質的品質認證，而非強制性的評鑑方式處理，另雖目前「特管辦法」已有後送機制相關要求，但往往會出現診所無法就近簽約鄰近醫院的情況，可能因此耽誤患者的搶救黃金期，希望衛福部協助解決，並提供妥善的配套機制。

