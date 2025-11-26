特管辦法修法衝擊醫美界！衛福部邀40學會協商

石崇良今天赴立法院社福及衛環委員會前受訪表示，愛美是人的天性，無可厚非，但不應該因此枉送生命，基於病人安全最高考量，要求提升安全和品質。（姚志平攝）

為改善醫美亂象，衛福部預告修訂特管辦法，引發醫界正反意見爭論，衛福部長石崇良今天（26）表示，愛美是人的天性，但不應該因此枉送生命，基於病人安全最高考量，因此要求提升安全和品質，今天下午將邀集40個學協會開會，仍朝向明年1月1日實施來討論。

衛福部日前預告修訂《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，要求醫師補足PGY訓練（一般醫學訓練）才能執行醫美處置，應於2年內完備。醫師公會全國聯合會認為，要規範起算時點，已執業且具實績醫師須有明確資格延續機制，避免溯及既往。

石崇良今天赴立法院社福及衛環委員會前受訪表示，愛美是人的天性，無可厚非，但不應該因此枉送生命，基於病人安全最高考量，要求提升安全和品質。針對信賴保護原則，過去當然有不溯及既往的原則，但當公益大於私益，仍會採取過渡期的方式來處理。

石崇良表示，更何況PGY制度行之有年，當然在此之前，沒有道理要求回溯，但有了PGY之後的應該要回歸。因為PGY是縮短了醫學系的修業時間，從7年的學習變成6年，同時把臨床實作放到畢業後，這是當時完整的醫師基礎訓練的搭配，如果發現有缺漏，需要補起來，用強制性方式執行。

特管辦法修正草案預告期30天，預計民國115年1月1日實施，是否可能延後？石崇良說，草案中除了醫美管理，還包括LDTs實驗室自行開發檢測的管理，已屆落日期限，明年1月1日一定要上路才能解決問題。醫事司今天下午邀請40個團體來討論，會看討論結果，當然還是朝向1月1日實施來討論。

