特管辦法拚消滅直美！醫界爆兩派內戰 石崇良：朝明年元旦努力

石崇良強調，6年醫學系加上2年PGY是一套完整的醫師基礎訓練搭配。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部日前預告「特管辦法」修法草案，力拚消滅醫界「直美」現象，並建立風險分級管理措施，卻引起醫界正反兩派內戰，衛福部醫事司將於今日午後邀集醫事團體進行討論。衛福部長石崇良強調，PGY行之有年，本就包含在完整醫師基礎訓練搭配中，如今發現有缺漏，用強制性方式也應該要執行。

衛福部自2003年7月正式公告實施「畢業後一般醫學訓練計畫(PGY)」，希望逐步導正國內過度且過早專科化的住院醫師訓練制度、分階段調整學制，歷經多次修正，自2019年起已改為二年期PGY，但也出現年輕醫師未完成PGY，就直接投入醫美服務的情況，被稱為「直美潮」。

衛福部於14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文草案，要求提供醫美服務的醫師須經過2年PGY訓練，並對服務內容風險採取分級管理，擬要求高風險的醫美手術執行院所參與評鑑，且相關修法力拚明年元旦上路。

然而，但形體美容外科醫學會批評，這次修法恐讓全台近千家診所、上萬名從業人員受衝擊；醫師公會全聯會也擔憂，雖支持衛福部進行制度改革，但這次修法恐讓部分醫美醫師無法從事原有工作；台灣醫院協會等4大醫界團體與台灣年輕病友協會等則表態力挺修法。

「還沒有PGY制度前，沒道理要求回溯，但有PGY制度後的，應該要要求回歸」，石崇良強調，6年醫學系加上2年PGY是一套完整的醫師基礎訓練搭配，過去認為這樣的程序就是標準的學習歷程，如今發現有缺漏要補，用強制性方式也應該要執行。

石崇良說，雖基於信賴保護原則，過去處理有不溯及既往的處理原則存在，但當公益大於私益時，也仍會採取過度期方式處理信賴保護，愛美是人的天性，這無可厚非，但民眾不應該為此罔送生命，衛福部基於病人安全、權益的最高考量，依舊會要求提升安全與品質。

此外，石崇良說，這次修法中，除了醫美相關措施，還包含實驗室自行開發檢測管理(LDTS)等內容，且相關措施設有落日條款，明年元旦一定要上路才能解決現有問題，今日下午醫事司會邀集40個團體討論，「看討論結果再決定，還是朝向明年元旦努力。」

